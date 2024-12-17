Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255A8 - 9 - 10 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp ...và 5 địa điểm khác, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của KAPLA

Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Tiếng Anh giao tiếp khá

Có kinh nghiệm Telesale, CSKH, là một lợi thế

Giờ làm việc: Ca xoay, nghỉ 1 ngày linh động trong tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8.0M đến 12M. Thu nhập không giới hạn dựa trên doanh thu thực tế.

Thử việc 100% lương cơ bản và hưởng chính sách hoa hồng hấp dẫn.

Chuẩn bị sẵn thiết bị làm việc (Macbook, Đồng phục...)

Review lương định kỳ 3 tháng/lần

Khám sức khỏe hằng năm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn

Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại.

Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân.

Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên.

Hưởng chế độ nghỉ phép từ 12 ngày và nghỉ lễ, Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

