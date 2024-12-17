Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 255A8
- 9
- 10 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp ...và 5 địa điểm khác, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học của KAPLA
Giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Tiếng Anh giao tiếp khá
Có kinh nghiệm Telesale, CSKH, là một lợi thế
Giờ làm việc: Ca xoay, nghỉ 1 ngày linh động trong tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 8.0M đến 12M. Thu nhập không giới hạn dựa trên doanh thu thực tế.
Thử việc 100% lương cơ bản và hưởng chính sách hoa hồng hấp dẫn.
Chuẩn bị sẵn thiết bị làm việc (Macbook, Đồng phục...)
Review lương định kỳ 3 tháng/lần
Khám sức khỏe hằng năm.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn
Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại.
Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân.
Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên.
Hưởng chế độ nghỉ phép từ 12 ngày và nghỉ lễ, Tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
