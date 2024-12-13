Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 217 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và thu hút khách hàng mới

Tiếp nhận yêu cầu và thắc mắc từ khách hàng về các gói tour, Visa, Free & Easy điểm đến và dịch vụ

Tư vấn và đề xuất các gói tour, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng

Xử lý các giao dịch bán hàng và hoàn tất quy trình đặt tour cho khách hàng

Đề xuất và tổ chức các chương trình khuyến mãi, ưu đãi để thu hút khách hàng

Cập nhật và duy trì hệ thống thông tin khách hàng để theo dõi và phản hồi nhanh chóng công tác CSKH

Nhận và thực hiện, hoàn thành đạt/vượt chỉ tiêu doanh số đã cam kết

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch, hướng dẫn viên, Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan khác

Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng

Có kinh nghiệm về ngành du lịch, hướng dẫn viên là một lợi thế

Kỹ năng bán hàng, chốt đơn hàng thành công nhanh chóng, tỉ lệ cao

Kỹ năng giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp

kỹ năng ngoại giao, đàm phán giỏi, linh hoạt, ứng biến nhanh

Kỹ năng thẩm định hồ sơ visa giỏi, đánh giá % tỉ lệ visa thành công

Lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra giải pháp cho khách hàng

Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng, công cụ làm việc trên máy tính và điện thoại

Kỹ năng làm việc nhóm giỏi

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao

Chân thành, trung thực, nhẫn nại

Ngoại hình dễ nhìn, tác phong chỉnh chu, tươm tất

Giọng nói truyền cảm dễ thuyết phục khách hàng

Sức khỏe tốt đáp ứng được công việc

Có thể hỗ trợ, tư vấn khách ngay khi khách liên hệ

Có thể trực mùa cao điểm, Lễ/Tết và đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.000.000 - 15.000.000 tùy theo kinh nghiệm

Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ sáu (08h00 – 17h30), Thứ bảy (08h00 – 12h00)

Chế độ BHXH, BHYT, ngày phép theo quy định của Nhà nước

Du lịch teambuilding hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

