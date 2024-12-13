Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 217 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và thu hút khách hàng mới
Tiếp nhận yêu cầu và thắc mắc từ khách hàng về các gói tour, Visa, Free & Easy điểm đến và dịch vụ
Tư vấn và đề xuất các gói tour, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
Xử lý các giao dịch bán hàng và hoàn tất quy trình đặt tour cho khách hàng
Đề xuất và tổ chức các chương trình khuyến mãi, ưu đãi để thu hút khách hàng
Cập nhật và duy trì hệ thống thông tin khách hàng để theo dõi và phản hồi nhanh chóng công tác CSKH
Nhận và thực hiện, hoàn thành đạt/vượt chỉ tiêu doanh số đã cam kết

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch, hướng dẫn viên, Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan khác
Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng
Có kinh nghiệm về ngành du lịch, hướng dẫn viên là một lợi thế
Kỹ năng bán hàng, chốt đơn hàng thành công nhanh chóng, tỉ lệ cao
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp
kỹ năng ngoại giao, đàm phán giỏi, linh hoạt, ứng biến nhanh
Kỹ năng thẩm định hồ sơ visa giỏi, đánh giá % tỉ lệ visa thành công
Lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra giải pháp cho khách hàng
Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng, công cụ làm việc trên máy tính và điện thoại
Kỹ năng làm việc nhóm giỏi
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao
Chân thành, trung thực, nhẫn nại
Ngoại hình dễ nhìn, tác phong chỉnh chu, tươm tất
Giọng nói truyền cảm dễ thuyết phục khách hàng
Sức khỏe tốt đáp ứng được công việc
Có thể hỗ trợ, tư vấn khách ngay khi khách liên hệ
Có thể trực mùa cao điểm, Lễ/Tết và đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.000.000 - 15.000.000 tùy theo kinh nghiệm
Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ sáu (08h00 – 17h30), Thứ bảy (08h00 – 12h00)
Chế độ BHXH, BHYT, ngày phép theo quy định của Nhà nước
Du lịch teambuilding hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 217 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

