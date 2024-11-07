Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 191 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tiếp đón, sắp xếp và kiểm tra lịch hẹn của bệnh nhân tại phòng khám

-Thực hiện báo cáo ngày/tuần/tháng và những yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm SALE, có kinh nghiệm tư vấn tại các Bệnh viện, phòng khám, thẩm mỹ,... là một lợi thế

- Ngoại hình ổn, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề nhanh nhẹn, linh hoạt, sáng tạo

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc.

- Chịu được áp lực công việc cao

Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 – 30 triệu/tháng (Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng). Thu nhập không giới hạn.

- Thưởng đột xuất, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết, sinh nhật

- Được đào tạo về kỹ năng từ quản lý có nhiều kinh nghiệm.

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển

- BHXH và các chế độ nghỉ lễ, tết khác

- Địa điểm làm việc: Số 191 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, 26 công chuẩn/tháng, nghỉ linh động báo trước quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin