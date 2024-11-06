Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH PROFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và bán hàng

- Đảm bảo hàng hoá tại bộ phận được trưng bày đầy đủ, đúng quy cách

- Cập nhật thường xuyên thông tin về sản phẩm, các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại của công ty và của đối thủ cạnh tranh trên thị trường

- Tạo lập mối quan hệ với khách hàng

- Đảm bảo doanh số bán hàng

- Báo cáo công việc hàng ngày.

- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Siêu thị

- THỜI GIAN LÀM VIỆC: 5 ngày trong tuần Sáng: 9g00 – 12g00; Chiều: 16h00 – 21h00

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

- Ngoại hình dễ nhìn, giao tiếp tốt

- Trung thực, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PROFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 - 12 triệu. Gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng

- Hưởng chính sách bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo luật Lao Động.

- Thưởng ngày lễ, tết, du lịch teambuilding hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin