Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HOÀNG GIA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HOÀNG GIA
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HOÀNG GIA

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- 190A Trần Thị Cờ, Phường Thới An, Thành phố Hội An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp cận nguồn khách hàng mới theo database sẵn có và tự tìm kiếm để tư vấn về chương trình học tiếng Anh
Tìm hiểu nhu cầu để tư vấn cho phụ huynh chương trình học phù hợp với bé tại trung tâm, qua kênh online và điện thoại
Hỗ trợ học viên thi xếp lớp và Ghi danh
Cập nhật học phí, thu học phí học viên tại Trung tâm, gửi thông báo và điện thoại nhắc phí, làm thông tin khóa học khi lên khóa và lên cấp độ
Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa hàng tuần nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên cũ.
Theo dõi tình hình học tập, điểm số chất lượng và thông báo đến Phụ huynh
Phối hợp với Marketing tổ chức các hoạt động, event tại trung tâm
Thực hiện một số công việc hành chính văn phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan
Ưu tiên có nhiều kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực giáo dục
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế
Kỹ năng giải quyết vấn đề, chăm sóc khách hàng, nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi chịu khó
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000- 9.000.000 đồng/tháng + thưởng + hoa hồng
Tham gia đầy đủ BHXH
Có cơ hội được xét tăng lương theo quy định
Được tham gia đào tạo và phát triển về chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HOÀNG GIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 190A Trần Thị Cờ, P.Thới An, Q12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

