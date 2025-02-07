Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 25 Triệu

Lương cứng + Hoa hồng: Thu nhập hàng tháng từ 12-25 triệu; Thưởng cuối năm và review lương định kỳ hàng năm; Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước; Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức.

Làm việc theo nhóm, triển khai các hoạt động thu thập thông tin khách hàng; Liên hệ, giới thiệu và tư vấn các khóa học cho khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếptại trung tâm; Tư vấn sản phẩm dịch vụ, giải đáp các thắc mắc phản hồi của khách hàng về sản phẩm; Thiết lập lịch hẹn với khách hàng, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng; Hỗ trợ giải quyết các phản hồi của khách hàng, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng vớidịch vụ của Công ty; Đại diện Công ty duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềmnăng; Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các “workshop”, giới thiệu dịch vụ kháchhàng; Trực tiếp tham gia quá trình đào tạo nhân viên mới, đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng cho nhân viên theo quy định.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI