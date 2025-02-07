Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Số 74 Đường Sóc Sơn, Phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Làm việc theo nhóm, triển khai các hoạt động thu thập thông tin khách hàng;
Liên hệ, giới thiệu và tư vấn các khóa học cho khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếptại trung tâm;
Tư vấn sản phẩm dịch vụ, giải đáp các thắc mắc phản hồi của khách hàng về sản phẩm;
Thiết lập lịch hẹn với khách hàng, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng;
Hỗ trợ giải quyết các phản hồi của khách hàng, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng vớidịch vụ của Công ty;
Đại diện Công ty duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềmnăng;
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các “workshop”, giới thiệu dịch vụ kháchhàng;
Trực tiếp tham gia quá trình đào tạo nhân viên mới, đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng cho nhân viên theo quy định.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Yêu thích trẻ em và môi trường giáo dục

Tại Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng: Thu nhập hàng tháng từ 12-25 triệu;
Thưởng cuối năm và review lương định kỳ hàng năm;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước;
Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings

Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 74, Tổ 3, Phố Sóc Sơn, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

