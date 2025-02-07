Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings
- Vĩnh Phúc:
- Số 74 Đường Sóc Sơn, Phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Làm việc theo nhóm, triển khai các hoạt động thu thập thông tin khách hàng;
Liên hệ, giới thiệu và tư vấn các khóa học cho khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếptại trung tâm;
Tư vấn sản phẩm dịch vụ, giải đáp các thắc mắc phản hồi của khách hàng về sản phẩm;
Thiết lập lịch hẹn với khách hàng, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng;
Hỗ trợ giải quyết các phản hồi của khách hàng, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng vớidịch vụ của Công ty;
Đại diện Công ty duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềmnăng;
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các “workshop”, giới thiệu dịch vụ kháchhàng;
Trực tiếp tham gia quá trình đào tạo nhân viên mới, đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng cho nhân viên theo quy định.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm và review lương định kỳ hàng năm;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước;
Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Giáo Dục Era Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
