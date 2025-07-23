Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC, MỸ PHẨM PAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mô tả công việc:

- Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các nhà thuốc, phòng khám, NPP, các shop bán dược mỹ phẩm thuộc địa bàn và theo đúng lộ trình tuyến được phân công (có định vị check in/out trên app).

- Triển khai các hoạt động bán hàng, chương trình, chính sách khuyến mãi/ chiết khấu từ công ty đến khách hàng.

- Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng, lên đơn hàng, đặt hoạt động trưng bày (Posm).

- Duy trì, chăm sóc, phát triển và mở rộng các mối quan hệ khách hàng.

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.