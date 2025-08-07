Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

- Xử lý các công việc của một kế toán tổng hợp

- Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính của công ty

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các bộ chứng từ thanh toán và làm UNC thanh toán cho NCC, đối tác.

- Kiểm tra, đối chiếu công nợ

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra hóa đơn đầu vào, kiểm tra chi tiết và tổng hợp về thuế GTGT

- Tính lương doanh số kinh doanh.

-Thực hiện công việc sắp xếp, lưu trữ chứng từ khoa học và an toàn

- Làm báo cáo tài chính dự thầu cho công ty (sẽ được hướng dẫn)