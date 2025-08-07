Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Đường Chấn Hưng, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
- Xử lý các công việc của một kế toán tổng hợp
- Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính của công ty
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các bộ chứng từ thanh toán và làm UNC thanh toán cho NCC, đối tác.
- Kiểm tra, đối chiếu công nợ
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra hóa đơn đầu vào, kiểm tra chi tiết và tổng hợp về thuế GTGT
- Tính lương doanh số kinh doanh.
-Thực hiện công việc sắp xếp, lưu trữ chứng từ khoa học và an toàn
- Làm báo cáo tài chính dự thầu cho công ty (sẽ được hướng dẫn)
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính
- Kinh nghiệm: Có 3 năm kinh nghiệm trở lên
- Có kiến thức chắc chắn về tài chính, kế toán.
- Am hiểu pháp luật liên quan: Luật thuế GTGT, TNDN, chuẩn mực kế toán
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lễ, tết,...theo quy định công ty.
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, đào tạo chuyên môn định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
