Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NANA VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1880 QL1A, TT Tân Túc, Bình Chánh), Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng (online, offline).

Khảo sát hiện trạng và tư vấn thiết kế không gian nội thất theo nhu cầu khách hàng.

Lập báo giá, thuyết trình và thương lượng hợp đồng.

Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng thi công – bàn giao.

Chăm sóc, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng lâu dài.

Ứng viên sẽ làm việc tại công ty : Bình Chánh

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Kiến trúc, Nội thất, hoặc các ngành liên quan là lợi thế.

Kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH NANA VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7–9 triệu + Hoa hồng cao + Thưởng KPI

Thu nhập trung bình 12–25 triệu/tháng (không giới hạn nếu làm tốt).

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng nóng theo dự án.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu.

Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm Kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NANA VN

