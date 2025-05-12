Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Bellsystem24 VietNam
- Hà Nội:
- Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 4 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Gọi điện thoại: Gọi ra theo data được cung cấp, thực hiện tư vấn tuyển sinh cho trường Đại học Đại Nam (về các ngành học và hướng dẫn hồ sơ nhập học).
Gọi điện thoại
Tư vấn theo kịch bản: Tư vấn chi tiết về các ngành học và quy trình nhập học theo kịch bản có sẵn.
Tư vấn theo kịch bản
Kênh tương tác: Tư vấn chủ yếu quathoạivàZalo.
Kênh tương tác
thoại
Zalo
Tư vấn nhu cầu: Ghi nhận và tìm hiểu nhu cầu của học sinh, tư vấn ngành học phù hợp với từng đối tượng.
Tư vấn nhu cầu
Địa điểm làm việc
Giờ làm việc
Với Mức Lương 7 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp
Giọng nói: Rõ ràng, dễ nghe, có khả năng giao tiếp tốt.
Giọng nói
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh hoặc làm việc tại các trung tâm giáo dục.
Kinh nghiệm
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực.
Kỹ năng
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo: Được đào tạo bài bản trong 4-5 ngày trước khi bắt đầu công việc.
Đào tạo
Được nhận hỗ trợ đào tạo 100k/ ngày tham gia.
Nhận full 100% lương từ tháng đầu
Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường giáo dục năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ: Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt theo quy định của công ty.
Chế độ đãi ngộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
