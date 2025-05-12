Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 4 Triệu

Mức lương 7 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 4 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Gọi điện thoại: Gọi ra theo data được cung cấp, thực hiện tư vấn tuyển sinh cho trường Đại học Đại Nam (về các ngành học và hướng dẫn hồ sơ nhập học).

Tư vấn theo kịch bản: Tư vấn chi tiết về các ngành học và quy trình nhập học theo kịch bản có sẵn.

Kênh tương tác: Tư vấn chủ yếu quathoạivàZalo.

Tư vấn nhu cầu: Ghi nhận và tìm hiểu nhu cầu của học sinh, tư vấn ngành học phù hợp với từng đối tượng.

Với Mức Lương 7 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên.

Giọng nói: Rõ ràng, dễ nghe, có khả năng giao tiếp tốt.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh hoặc làm việc tại các trung tâm giáo dục.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7tr-8tr/ tháng

Đào tạo: Được đào tạo bài bản trong 4-5 ngày trước khi bắt đầu công việc.

Được nhận hỗ trợ đào tạo 100k/ ngày tham gia.

Nhận full 100% lương từ tháng đầu

Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường giáo dục năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Chế độ đãi ngộ: Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin