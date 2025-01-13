Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
1 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Vinhomes Smart City,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

• Có khả năng giao tiếp tốt, tư vấn, thuyết phục tốt.
• Bám đổi khách hàng và mục tiêu.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
• Có kiến thức về tiếng Anh và các khóa học tiếng Anh.
• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C07-02 Khu C Geleximco Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

