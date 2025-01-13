Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 8 Triệu

Mức lương 1 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinhomes Smart City,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 1 - 8 Triệu

Với Mức Lương 1 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có khả năng giao tiếp tốt, tư vấn, thuyết phục tốt.

• Bám đổi khách hàng và mục tiêu.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

• Có kiến thức về tiếng Anh và các khóa học tiếng Anh.

• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LEGG EDUCATION VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin