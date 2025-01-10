Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Cmath Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: lương cứng từ 6 - 8 tr + lương doanh thu => Thu nhập hàng tháng từ 12 tới hơn 40 triệu/tháng - Thử việc 1 - 2 tháng hưởng 85% lương - Nghỉ 1 ngày/ tuần - Đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động - Du lịch hàng năm team building - Thưởng lễ tết và lương tháng thứ 13 - Làm việc trong một môi trường thực sự vui vẻ, thân thiện, ổn định, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Liên hệ tư vấn chốt đơn khóa học phù hợp cho khách hàng tiềm năng theo nguồn data nóng có sẵn 100 % được cung cấp.

- Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

- Khai thác và nghiên cứu nhu cầu của khách hàng qua điện thoại, zalo, sms...

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng và phát triển kênh khách hàng giới thiệu.

- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Đã tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh, bán hàng, telesale là lợi thế lớn.

- Thái độ hòa nhã, kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc.

- Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, cầu tiến,..

- Tư duy nhanh nhẹn, ham học hỏi.

- Đam mê kiếm tiền, có mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Sale.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

