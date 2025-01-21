Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 19 Lê Văn Lương, góc, Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Mô tả công việc/ nhiệm vụ:
-Thực hiện các công việc: tư vấn các khóa học và chăm sóc khách hàng hiệu quả và chất lượng tại trung tâm. Tư vấn tuyển sinh trong khu vực được phân công và chăm sóc nhóm khách hàng bao gồm cả những khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thực hiện các công việc:
- Báo cáo: Thực hiện báo cáo hiệu quả và chất lượng về các khía cạnh công việc đảm nhận liên quan đến hoạt động tư vấn tuyển sinh và dịch vụ khách hàng.
Báo cáo:
- Giao tiếp: Có khả năng tương tác giao tiếp tốt với đồng nghiệp , khách hàng.
Giao tiếp:
- Trau dồi phát triển bản thân: Xác định các cơ hội để phát triển, cải thiện và gia tăng giá trị cho các hoạt động của trung tâm POLY nói chung và phù hợp với các mục tiêu chiến lược của các trung tâm và công ty.
- Trau dồi phát triển bản thân:
- Một số nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan nếu được yêu cầu
- Một số nhiệm vụ khác:
Ca làm việc: - Trong tuần: Từ 9:00 -19:00 hoặc từ 13:00 - 20:30
Ca làm việc:

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
- Ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ có nhiều lợi thế.
- Có bằng Cao Đẳng hoặc Đại Học
- Giao tiếp tốt, có kĩ năng sale, quan hệ khách hàng.
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như đội nhóm
- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản
***Vui lòng đính kèm ảnh cá nhân vào CV

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:
- 7,500,000 (Gross) + incentives (Mức lương có thể đàm phán thêm với các bạn đã có kinh nghiệm)
- Cơ hội đào tạo thường xuyên
- Bảo hiểm theo luật Lao Động và thẻ bảo hiểm sức khỏe bổ sung.
- Làm việc trong môi trường/lĩnh vực năng động, phát triển cao, ưu việt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 44 Phan Khiêm Ích, P. Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

