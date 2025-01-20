Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Sông Hồng Phương Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tìm kiếm và thu hút học viên thông qua các kênh thông tin và mạng xã hội của cơ sở giáo dục.

Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.

Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp.

Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học công nghệ dành cho trẻ em của Công ty. Tư vấn khóa học phù hợp cho phụ huynh và học sinh.

Tham gia các nhóm khách hàng tiềm năng để quảng cáo khóa học và giải đáp các thắc mắc của học viên về nội dung khóa học, quy trình, thủ tục,...

Chăm sóc và tư vấn tái đăng ký cho các phụ huynh đang sử dụng dịch vụ.

Hỗ trợ truyền thông một số chiến dịch Marketing để quảng bá hình ảnh cơ sở giáo dục và khuyến khích học viên đăng ký tham gia.

Thu học phí, hỗ trợ tổ chức và mở lớp học phù hợp.

Tham gia các khóa đào tạo về lộ trình, chương trình, sản phẩm của công ty.

Tham gia các hoạt động sự kiện, hội thảo nhằm giới thiệu khóa học cho phụ huynh mới và chăm sóc phụ huynh/ học viên đang học.

Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Đã có kinh nghiệm làm Bán hàng/Tư vấn/CSKH tại các trung tâm Tin học/Toán học/Tiếng Anh/Công nghệ... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Giọng nói chuẩn. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc (Best sellers, nhân viên xuất sắc nhất tháng/quý/năm...)

Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ. Chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales...

Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.

Có laptop cá nhân.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập trung bình: 7.000.000 - 12.000.000 (Lương cứng 5,000,000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + % hoa hồng + Thưởng thành tích kinh doanh).

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

Lương tháng thứ 13, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng nóng theo thành tích kinh doanh.

Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kỹ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng.

Được học hỏi, trau dồi kiến thức về kinh doanh và bán hàng.

Được rèn luyện kỹ năng đánh giá Target và Insight khách hàng.

Bảo hiểm xã hội, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển

