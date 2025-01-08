Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản từ 8.000.0000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ + Com KPI doanh thu + Thưởng nóng. Thu nhập trung bình 12 - 20 triệu. Công ty cung cấp data (100% từ marketing, không đi thị trường) Được làm việc trong môi trường Giáo dục – Đào tạo chuyên nghiệp, lành mạnh, năng động, có cơ hội trau dồi và phát huy khả năng của bản thân. Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng tư vấn, kỹ năng mềm, các khóa học cơ bản về tiếng Hàn, Trung. Được chia sẻ, thảo luận và đề xuất những ý tưởng đóng góp cho Công ty. Được h, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin học viên từ các nguồn dữ liệu đã có.

Tư vấn các thông tin về chương trình học tiếng anh online, đảm bảo đạt doanh số được giao (Được tham gia Đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp).

Tư vấn về lộ trình đào tạo, cam kết đào tạo;

Tư vấn về chương trình, sắp xếp học viên học thử và lộ trình học tập cho khách hàng;

Liên hệ, tư vấn bán khoá học online theo nguồn data có sẵn, tỉ lệ chốt cao.

Không phải tìm kiếm data (100% data nóng được cung cấp từ marketing)

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, có 6 tháng kinh nghiệm Telesale/sale các lĩnh vực.

Nhanh nhẹn, kiên trì, kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và khéo léo.

Đam mê mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Telesale/ Sale.

Có máy tính cá nhân khi làm việc

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm giáo dục.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Minh Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.