Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện các hoạt động tại trung tâm thương mại, location, Booth, đi trường học lấy data khách hàng.

- Tiến hành kế hoạch, liên hệ nhà cung cấp, đối tác, sắp xếp, trang trí không gian tổ chức sự kiện

- Cập nhật báo cáo cho cấp trên và các bên có liên quan về tất cả các hoạt động trải nghiệm và diễn biến của sự kiện Báo cáo, cập nhật những thông tin liên quan đến các lớp học ngoại khóa, về địa điểm và đặt chỗ, hậu cần, mua hàng, lập ngân sách, xem xét các thủ tục về sức khỏe và an toàn đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy tắc và quy định đã được thiết lập và trong ngân sách được phê duyệt

- Quản lý materials, brochure, booth, standee ..... chuẩn bị các quà tặng cho học viên tại PalFish.

- Tham gia triển khai các sự kiện với các đối tác của PalFish và các hoạt động dành cho học viên.

- Hỗ trợ, triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh cho PalFish đến cộng đồng.

- Hỗ trợ trang trí nhằm tăng tính nhận diện thương hiệu PalFish tại các trung tâm, Booth...

- Hỗ trợ các buổi chạy thử chương trình, buổi học thử dành cho học viên đến làm bài kiểm tra). Thực hiện các hoạt động khác theo sự yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm với việc tiếp thị trực tiếp, không dễ nản chí, bỏ cuộc

- Được support, training bài bản từ A tới Z về việc tiếp cận khách hàng.

- Tinh thần thái độ cầu tiến, chăm chỉ, chịu được áp lực cao.

- Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực giáo dục công nghệ và cập nhật các xu hướng, thông tin mới trong mảng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương gồm: (Tổng thu nhập từ 12-15 triệu/tháng)

- Lương cứng 8.000.000 VND + Thưởng KPI, thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc (Không giữ thưởng).

- Công ty cấp thiết bị làm việc.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

