Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM
- Hà Nội: Lương cứng từ 7 đến 12 triệu + thưởng doanh thu, thu nhập từ 10
- 35 triệu; Được hỗ trợ laptop, chuột, tai nghe và đồng phục; Đóng bảo hiểm xã hội và du lịch hàng năm; Được hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu
Tư vấn tuyển sinh trên tập khách hàng có sẵn theo lịch tuyển sinh của nhà trường để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh theo tháng/quý/năm được giao;
Chủ động phát triển thêm mạng lưới khách hàng qua các kênh đối tác;
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyển sinh (kiểm tra đầu vào, hồ sơ nhập học...);
Tham gia và hỗ trợ các sự kiện, hội thảo của phòng tuyển sinh và nhà trường;
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tiếng Anh là lợi thế;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm đối tác, các chương trình hợp tác;
Nhanh nhẹn, hoạt bát, yêu thích việc tuyển sinh và kinh doanh;
Khả năng chịu được áp lực công việc, thái độ tích cực, không ngại từ chối.
Tại CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
