Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng từ 7 đến 12 triệu + thưởng doanh thu, thu nhập từ 10

- 35 triệu; Được hỗ trợ laptop, chuột, tai nghe và đồng phục; Đóng bảo hiểm xã hội và du lịch hàng năm; Được hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Tư vấn tuyển sinh trên tập khách hàng có sẵn theo lịch tuyển sinh của nhà trường để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh theo tháng/quý/năm được giao;
Chủ động phát triển thêm mạng lưới khách hàng qua các kênh đối tác;
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyển sinh (kiểm tra đầu vào, hồ sơ nhập học...);
Tham gia và hỗ trợ các sự kiện, hội thảo của phòng tuyển sinh và nhà trường;
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Sales, Telesales, CSKH hoặc ở vị trí tương đương từ 1-3 năm trở lên;
Có tiếng Anh là lợi thế;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm đối tác, các chương trình hợp tác;
Nhanh nhẹn, hoạt bát, yêu thích việc tuyển sinh và kinh doanh;
Khả năng chịu được áp lực công việc, thái độ tích cực, không ngại từ chối.

Tại CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 35 triệu VND
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 toà nhà Centerpoint số 27 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

