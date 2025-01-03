Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: văn hoá chia sẻ thông tin và giải quyết vấn đề, nhân viên có thể chia sẻ thoải mái các bức xúc với cấp trên mà không sợ bị đánh giá. Được cung cấp máy tính và các thiết bị làm việc có liên quan Thưởng theo quy định và kế hoạch kinh doanh công ty Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như tham gia đầy đủ BHXH, ting ting sinh nhật, lễ tết... Cơ hội thăng tiến rõ ràng, tham gia các hoạt động thể thao Nghỉ mát du lịch cùng Công ty, các trương trình Teambuiding định kì Làm việc cùng đội ngũ nhân viên 9x - 2, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tư vấn và ghi danh

Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

Ghi nhận và tìm hiểu nhu cầu của học viên theo quy trình tư vấn.

Tư vấn chương trình đào tạo phù hợp.

Chăm sóc và theo dõi hồ sơ khách hàng để thuyết phục thi xếp lớp và ghi danh nhằm đảm bảo đạt mục tiêu ghi danh (KPI).

Hỗ trợ team đi đến các trường để tổ chức event

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt

Giọng nói chuẩn, rõ ràng.

Thái độ hòa nhã, tinh thần dịch vụ KH cao, tư duy tích cực, hứng thú với công việc có chỉ tiêu, thách thức.

Có thể làm việc với áp lực, làm việc theo đội nhóm và độc lập.

Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn và tiếng Anh giao tiếp sẽ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 6.5 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

