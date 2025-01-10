Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: thưởng theo tuần, tháng, quý, năm... cá nhân & team Đề xuất tăng lương định kỳ Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của công ty Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party, Happy Friday hàng tuần... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...). Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Giảm giá nội bộ đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster, Luyện thi Ielts LangGo, Tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders Miễn phí 100% đối với các khóa học seminar tại Trường doanh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

Liên hệ và tư vấn khách hàng dựa trên data có sẵn, giới thiệu lộ trình học và chốt hợp đồng.

Hỗ trợ tổ chức hoạt động, chiến dịch quảng bá tại khu vực phụ trách.

Quản lý thông tin khách hàng và đơn hàng trên hệ thống CRM.

Hướng dẫn thủ tục, chăm sóc học viên trong quá trình học.

Báo cáo công việc và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm ... Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ở mảng giáo dục/tư vấn/bán hàng/telesales/sales ...

Giọng nói dễ nghe, không ngọng. Hạn chế giọng vùng miền;

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng;

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc;

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo;

Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin