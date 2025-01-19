Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng + thưởng] Thử việc 100% lương cứng (không ảnh hưởng bởi KPI) Được training bài bản. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành leader teamsize 3 - 5 nhân sự. Nghỉ lễ theo lịch quốc gia Thưởng KPI, Thưởng tết, đóng BHXH, BHYT theo quy định/cơ chế của công ty. Tham dự event tuần (happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng,...), team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings. Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn, giới thiệu khoá học tiếng anh giao tiếp tới học sinh, sinh viên, người đi làm theo DATA có sẵn, thông qua các kênh: điện thoại, facebook, zalo, app, email,...

Tìm kiếm và phát triển, mở rộng khách hàng qua các kênh truyền thông

Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình đăng ký học..

Sắp xếp, cập nhật thông tin của khách hàng vào hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Ứng viên đã từng tư vấn bán hàng online/Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/Có kinh nghiệm làm telesales là một lợi thế

Yêu thích giáo dục, yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

