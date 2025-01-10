Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quyền lợi

- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực ứng viên gồm cả lương cứng và thưởng KPI.

- Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc....

- Được tham gia BHXH.

- Được tham gia các khóa học tiếng Trung tại trung tâm với giá ưu đãi.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh ở Hà Nội và các tỉnh/thành phố trong , Quận Cầu Giấy