Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm khóa học với phụ huynh thông qua cuộc gọi
Thuyết phục các phụ huynh đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học dành cho trẻ em tại Công ty.
Duy trì, phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các buổi đào hội thảo, sự kiện của công ty tổ chức và các buổi học thử cho học sinh.
Đồng hành cùng khách hàng cũ, phát triển tệp khách hàng tiềm năng mới

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Đã có kinh nghiệm làm bán hàng/tư vấn/CSKH tại các trung tâm thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.
Chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales…
Giọng nói chuẩn, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên các bạn đã từng đạt thành tích trong công việc.
Làm việc ngày cuối tuần và được nghỉ bù ngày trong tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế BHYT, BHXH theo quy định
Hoa hồng, thưởng hấp dẫn (3 - 11% doanh số), lương tháng 13, thưởng nóng theo chương trình
Teambuilding, du lịch hàng năm
Các cơ chế thưởng lễ, tết đặc biệt: 8/3, 20/10, 20/11, trung thu, sinh nhật, tết dương lịch
Lộ trình thăng tiến, review lương rõ ràng 3-6 tháng/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45 Lưu Quang Vũ,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

