Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Phù Ninh ...và 5 địa điểm khác, Thành phố Thái Nguyên

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm khóa học với phụ huynh

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm khóa học với phụ huynh thông qua cuộc gọi

Thuyết phục các phụ huynh đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học dành cho trẻ em tại Công ty.

Duy trì, phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các buổi đào hội thảo, sự kiện của công ty tổ chức và các buổi học thử cho học sinh.

Đồng hành cùng khách hàng cũ, phát triển tệp khách hàng tiềm năng mới

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Đã có kinh nghiệm làm bán hàng/tư vấn/CSKH tại các trung tâm thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

Chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales…

Giọng nói chuẩn, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên các bạn đã từng đạt thành tích trong công việc.

Làm việc ngày cuối tuần và được nghỉ bù ngày trong tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế BHYT, BHXH theo quy định

Hoa hồng, thưởng hấp dẫn, lương tháng 13

Teambuilding, du lịch hàng năm

Các cơ chế thưởng lễ, tết đặc biệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ARMY VIỆT NAM

