Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Phú Thọ thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ:

- LK10

- 06 Khu đô thị Âu Cơ, Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập kế hoạch cá nhân và triển khai chiến lược bán hàng tuần, tháng.
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng qua telesales từ data có sẵn.
Tư vấn và giới thiệu khóa học tiếng Anh phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Phối hợp cùng nhóm để thu thập và cập nhật thông tin khách hàng.
Tham gia các hoạt động marketing tại trường học, trung tâm để quảng bá chương trình học.
Báo cáo kết quả khách hàng và doanh thu hàng tuần, tháng cho quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành.
Độ tuổi 21 – 35
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Không nói ngọng
Có kỹ năng xử lý vấn đề tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13 - 15 triệu/tháng khi đạt KPIs được giao
Vượt chỉ tiêu, thu nhập có thể lên đến 20 - 50 triệu/tháng. Bao gồm lương cơ bản + thưởng trách nhiệm + thưởng doanh số
Thưởng nóng, thưởng tháng/quý/năm, thưởng Top nếu hiệu quả công việc tốt.
Lương thử việc 85% lương chính thức
Ghi nhận kết quả, đóng góp, xét tăng lương 2 lần/năm.
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển nghề nghiệp không giới hạn: Sale Lead, Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh,...
Tham gia các chương trình team building, du lịch, nghỉ mát của công ty.
Thưởng các dịp lễ, Tết và sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.
Cơ hội nhận học bổng tiếng Anh toàn phần cho bản thân hoặc người thân.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương

Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất