Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ARMY ENGLISH PHÚ THỌ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - Khu Cầu Bưởi - Hùng Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn các khóa học tiếng Anh phù hợp cho học viên và phụ huynh.

Chăm sóc và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập.

Tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc của học viên về chương trình học.

Phối hợp với bộ phận Marketing thực hiện các chiến dịch quảng bá tuyển sinh.

Tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo nhằm thu hút học viên.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến công tác tuyển sinh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 20-30 tuổi, tốt nghiệp THPT

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Có trách nhiệm, chủ động và đam mê công việc tư vấn

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ARMY ENGLISH PHÚ THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Thưởng theo doanh số.

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và phát triển bản thân.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ARMY ENGLISH PHÚ THỌ

