Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ARMY ENGLISH PHÚ THỌ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ARMY ENGLISH PHÚ THỌ
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ:
- Khu Cầu Bưởi
- Hùng Sơn
- Lâm Thao
- Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn các khóa học tiếng Anh phù hợp cho học viên và phụ huynh.
Chăm sóc và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập.
Tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc của học viên về chương trình học.
Phối hợp với bộ phận Marketing thực hiện các chiến dịch quảng bá tuyển sinh.
Tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo nhằm thu hút học viên.
Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến công tác tuyển sinh.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 20-30 tuổi, tốt nghiệp THPT
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống.
Có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
Có trách nhiệm, chủ động và đam mê công việc tư vấn
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt trong xử lý tình huống.
Có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
Có trách nhiệm, chủ động và đam mê công việc tư vấn
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ARMY ENGLISH PHÚ THỌ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Thưởng theo doanh số.
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và phát triển bản thân.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và phát triển bản thân.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ARMY ENGLISH PHÚ THỌ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI