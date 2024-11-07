Tuyển Gia công cơ khí Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88 đường cựu quán 2, Đức Thượng, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Gia công cơ khí Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Nhân viên lập trình và vận hành máy phay CNC, chuyên gia công chi tiết máy, Jig...

Đứng và vận hành máy đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm.

Lắp ráp, cải tiến , hoàn thiện, chỉnh sửa khuôn mẫu các loại, đồ gá, jig, chi tiết máy.

Thực hiện đúng các yêu cầu, quy trình sản xuất, kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm qua từng công đoạn.

Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh máy.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng : đọc bản vẽ tốt, sử dụng được các phần mềm như Auto Cad, Mastercam....

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành liên quan đến cơ khí.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo từ đầu.

Tại Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Được ăn trưa tại công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của Nhà Nước: BHXH, BHYT, BHTN

Tham gia các sự kiện của công ty như sinh nhật, tất niên, du lịch nghỉ mát hàng năm...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh

