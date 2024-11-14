Tuyển Gia công cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Gia công cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 38, Khu C, Đường D1, KCN An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Gia công cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra Tình trạng vật tư, thành phẩm dự án đã kết thúc từ BOM1 đến BOM4
Kiểm tra tình trạng vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm trên truyền dự án đang chạy
Tham gia kiểm kê định kỳ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng / Đại Học
Chuyên ngành cơ khí, Xây dựng, Kế toán
1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí, biết bóc tách khối lượng
Kiến thức:
Chuyên ngành cơ khí, Xây dựng, Kế toán
1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí, biết bóc tách khối lượng
Kiến thức:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực
- Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm 24h;
- Thưởng Lễ/Tết; sinh nhật, quà trung thu cho CB-CNV, tặng học bổng khuyến học, xây nhà tình thương cho gia đình hoàn cảnh khó khăn;
- Có khu nội trú cho dành CB-CNV;
- Có xe đưa rước từ thành phố Hồ Chí Minh về Công ty làm việc;
- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân;
- Đặc biệt: Anh/Chị được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.
- Cùng nhiều CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ & THU HÚT NHÂN TÀI của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
