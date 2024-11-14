Tuyển Gia công cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 38, Khu C, Đường D1, KCN An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Gia công cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra Tình trạng vật tư, thành phẩm dự án đã kết thúc từ BOM1 đến BOM4

Kiểm tra tình trạng vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm trên truyền dự án đang chạy

Tham gia kiểm kê định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Cao đẳng / Đại Học

Chuyên ngành cơ khí, Xây dựng, Kế toán

1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí, biết bóc tách khối lượng

Kiến thức:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực

- Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm 24h;

- Thưởng Lễ/Tết; sinh nhật, quà trung thu cho CB-CNV, tặng học bổng khuyến học, xây nhà tình thương cho gia đình hoàn cảnh khó khăn;

- Có khu nội trú cho dành CB-CNV;

- Có xe đưa rước từ thành phố Hồ Chí Minh về Công ty làm việc;

- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân;

- Đặc biệt: Anh/Chị được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.

- Cùng nhiều CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ & THU HÚT NHÂN TÀI của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

