Tuyển Gia công cơ khí Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Gia công cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Gia công cơ khí Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Vân Tra, An Đồng, An Dương

Mô Tả Công Việc Gia công cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, phân công, hướng dẫn nhân viên bộ phận mình quản lý
Lập trình, gia công chi tiết trên máy phay, tiện CNC
Kiểm tra chi tiết sau khi gia công, đảm bảo chất lượng các chi tiết gia công
Những công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp
Công việc sẽ trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Trung cấp dạy nghề, Cao đẳng chuyên ngành cơ khí.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình CNC.
Hiểu biết tốt về công nghệ gia công cơ khí, lập trình CAD/CAM.
Sử dụng được các phần mềm vẽ: Autocad/Inventor...
Sử dụng thành thạo dụng cụ đo (đồng hồ so, thước cặp, panme...).
Có tinh thần học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo, học tập kiến thức chuyên ngành phục vụ công việc.
Có cơ chế tăng lương theo năng lực, khuyến khích NV học tập nâng cao năng lực để phát triển bản thân.
Nhận được nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn của cấp quản lý trong quá trình xử lý công việc.
Quyền lợi
Mức lương, thưởng cạnh tranh:
+ Lương cơ bản ban đầu 15,000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương có thể thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.
+ Thưởng theo tháng trên kết quả làm việc.
Ăn trưa tại nhà ăn công ty.
Hỗ trợ xăng xe, điện thoại, xa nhà, sinh con...
Thưởng ngày lễ, tết, thưởng cuối năm...
Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm 24/24, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất