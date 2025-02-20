Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 10 - 23 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Mức lương
10 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Lô Q4

- Q5A, Đường số 8, KCN Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 23 Triệu

- Thăm hỏi và tìm hiểu, hỗ trợ yêu cầu khách hàng.
- Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới về ép nhựa.
- Tư vấn giải pháp về ép nhựa, giới thiệu chi tiết về sản phẩm công ty, lên báo giá gửi khách hàng.
- Chăm sóc hỗ trợ làm hợp đồng cho khách hàng.
- Báo cáo tình hình kinh doanh cho giám đốc người Nhật hàng tuần.
- Bảo trì cho khách hàng khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành kỹ thuật: Điện, Cơ điện, Cơ khí, ... (đã từng du học hoặc làm việc tại Nhật Bản là 1 lợi thế.)
- Có kinh nghiệm sales máy móc hoặc kỹ sư dịch vụ
- Hoặc Fresher chuyên ngành kỹ thuật (ưu tiên ngành điện) có định hướng làm sales
- Tiếng Nhật từ N3 giao tiếp tốt
- Biết lái xe ô tô, có bằng B2
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, nhiệt tình, chủ đông trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng đi công tác xa Hà Nội, HCM và Nước ngoài.
- Sử dụng tốt MS Office( Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 – 23 triệu gross
·
Lương
: 10 – 23 triệu gross
Thời gian làm việc: 8h30- 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
Thời gian làm việc: 8h30- 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
Mỗi tháng được nghỉ 2 thứ 7 cách tuần.
Mỗi tháng được nghỉ 2 thứ 7 cách tuần.
Chế độ tăng lương theo quy định công ty.
Chế độ tăng lương theo quy định công ty.
Lương tháng 13, và thưởng theo hiệu quả công việc.
Lương tháng 13, và thưởng theo hiệu quả công việc.
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định
Được tham gia BHXH,
BHYT
theo quy định
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
Chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước, Lương tháng 13, công ty mua lại ngày phép nếu không sử dụng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

