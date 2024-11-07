Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: khu công nhiệp Nhơn Trạch, Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Giám sát quá trình thi công lắp đặt hệ thống kho đông, kho lạnh, hệ thống điều hòa không khí tòa nhà.
- Sửa chữa, vệ sinh, bảo trì , vận hành hệ thống kho đông, kho lạnh, hệ thống điều hòa không khí tòa nhà .
- Các yêu cầu khác từ cấp trên hoặc trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đọc , Hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ nguyên lý hệ thống điện lạnh, điều hòa không khí.
- Có kinh nghiệm thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo trì vận hành hệ thống điện lạnh, điều hòa không khí.
- Ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Điện, điện lạnh và các ngành liên quan.
- Sức khoẻ tốt, chủ động, có trách nhiệm với công việc.
- Nhanh nhẹn, nghiêm túc với công việc.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên 5 năm kinh nghiệm trở lên.
- Có kinh nghiệm thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo trì vận hành hệ thống điện lạnh, điều hòa không khí.
- Ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Điện, điện lạnh và các ngành liên quan.
- Sức khoẻ tốt, chủ động, có trách nhiệm với công việc.
- Nhanh nhẹn, nghiêm túc với công việc.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên 5 năm kinh nghiệm trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 nghỉ cách tuần)
- Lương : 14 - 20 triệu/Tháng (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Phụ cấp đi lại ( 30.000/ 25km )
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.
- Tham gia BHXH đầy đủ
- Mỗi năm được tăng lương 1 lần
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Lương : 14 - 20 triệu/Tháng (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Phụ cấp đi lại ( 30.000/ 25km )
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.
- Tham gia BHXH đầy đủ
- Mỗi năm được tăng lương 1 lần
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI