Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà UOA, 6 Tân Trào, Q.7, Tp.HCM, Quận 7, Quận 7

- Chụp hình, quay phim & chỉnh sửa ảnh/ video.

- Nắm rõ các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép.

- Chủ động update các xu hướng, trends để áp dụng vào công việc.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong phỏng vấn

- Có kỹ năng chụp ảnh, quay và dựng video bằng điện thoại hoặc máy ảnh, thao tác với ánh sáng và sử dụng các thiết bị studio tốt.

- Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa, dựng phim như: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Photoshop, CapCut...

- Có tư duy sáng tạo và thẩm mỹ cao, có cảm nhận tốt về bố cục, sắp đặt.

- Có tính thẩm mỹ cao.

- tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL Thì Được Hưởng Những Gì

- Laptop

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

