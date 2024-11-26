Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà UOA, 6 Tân Trào, Q.7, Tp.HCM, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
- Chụp hình, quay phim & chỉnh sửa ảnh/ video.
- Nắm rõ các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép.
- Chủ động update các xu hướng, trends để áp dụng vào công việc.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng chụp ảnh, quay và dựng video bằng điện thoại hoặc máy ảnh, thao tác với ánh sáng và sử dụng các thiết bị studio tốt.
- Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa, dựng phim như: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Photoshop, CapCut...
- Có tư duy sáng tạo và thẩm mỹ cao, có cảm nhận tốt về bố cục, sắp đặt.
- Có tính thẩm mỹ cao.
- tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL Thì Được Hưởng Những Gì
- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
