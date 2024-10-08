Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 05 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý và điều hành Phòng Pháp chế

Hỗ trợ Trưởng Phòng Pháp chế trong việc quản lý, điều hành các hoạt động pháp lý của công ty Phân công công việc, giám sát và hỗ trợ các thành viên trong phòng.

Hỗ trợ Trưởng Phòng Pháp chế trong việc quản lý, điều hành các hoạt động pháp lý của công ty

Phân công công việc, giám sát và hỗ trợ các thành viên trong phòng.

2. Đảm bảo an toàn pháp lý doanh nghiệp

Đảm bảo an toàn pháp lý doanh nghiệp

Tham mưu, tư vấn pháp luật cho Ban lãnh đạo nhằm định hướng quản trị/điều hành, ngăn ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín của Công ty Quản lý, đề xuất và xây dựng các văn bản phân cấp, ủy quyền tại Công ty

Tham mưu, tư vấn pháp luật cho Ban lãnh đạo nhằm định hướng quản trị/điều hành, ngăn ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín của Công ty

Quản lý, đề xuất và xây dựng các văn bản phân cấp, ủy quyền tại Công ty

3. Công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

Công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

Xây dựng và thẩm định các Quy định, Quy chế, Quy trình quản lý nội bộ của Công ty trong công tác pháp chế đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật, quy định của Tổng Công ty và Công ty Giám sát, kiểm soát hoạt động hoạt động SXKD, hoạt động thương mại, hoạt động đầu tư tuân thủ không trái pháp luật và kiểm soát rủi ro.

Xây dựng và thẩm định các Quy định, Quy chế, Quy trình quản lý nội bộ của Công ty trong công tác pháp chế đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật, quy định của Tổng Công ty và Công ty

Giám sát, kiểm soát hoạt động hoạt động SXKD, hoạt động thương mại, hoạt động đầu tư tuân thủ không trái pháp luật và kiểm soát rủi ro.

4. Tham mưu, tư vấn Pháp lý, cung cấp thông tin cho Công ty

Tham mưu, tư vấn Pháp lý, cung cấp thông tin cho Công ty

Tham mưu, tư vấn và cảnh báo pháp lý các hoạt động vận hành, dự án, chương trình, hoạt động hợp tác của Công ty.

5. Giải quyết tranh chấp pháp lý

Giải quyết tranh chấp pháp lý

Hỗ trợ, tư vấn và là đầu mối hướng dẫn về các thủ tục pháp lý có liên quan đến giải quyết tranh chấp pháp lý trong Công ty.

6. Phổ biến và đào tạo chuyên môn pháp lý

Phổ biến và đào tạo chuyên môn pháp lý

Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ pháp lý cho các đơn vị có liên quan trong Công ty, các thành viên trong phòng. Đánh giá, phát triển năng lực của nhân sự pháp chế.

Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ pháp lý cho các đơn vị có liên quan trong Công ty, các thành viên trong phòng.

Đánh giá, phát triển năng lực của nhân sự pháp chế.

7. Các nhiệm vụ khác

Các nhiệm vụ khác

Hỗ trợ kinh doanh, thương thảo, làm việc với các đối tác trong một số dự án tại Công ty Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng Pháp chế và Ban lãnh đạo.

Hỗ trợ kinh doanh, thương thảo, làm việc với các đối tác trong một số dự án tại Công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng Pháp chế và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật (Hệ chính quy). Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề hoặc thẻ Luật sư là một lợi thế. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trở lên trong lĩnh vực pháp luật Am hiểu, nắm vững các quy định của nhà nước về luật lao động, dân sự, thương mại... hiện hành Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề Khả năng tổ chức và giám sát công việc Có khả năng trình bày, giao tiếp và truyền đạt tốt Ứng viên có kinh nghiệm ngành Logistics, xuất nhập khẩu là một lợi thế. Ưu tiên nam

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật (Hệ chính quy). Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề hoặc thẻ Luật sư là một lợi thế.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trở lên trong lĩnh vực pháp luật

Am hiểu, nắm vững các quy định của nhà nước về luật lao động, dân sự, thương mại... hiện hành

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Khả năng tổ chức và giám sát công việc

Có khả năng trình bày, giao tiếp và truyền đạt tốt

Ứng viên có kinh nghiệm ngành Logistics, xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Ưu tiên nam

Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi) Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm

Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi)

Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao

Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin