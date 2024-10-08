Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
- Hà Nội: 05 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ quản lý và điều hành Phòng Pháp chế
Hỗ trợ Trưởng Phòng Pháp chế trong việc quản lý, điều hành các hoạt động pháp lý của công ty Phân công công việc, giám sát và hỗ trợ các thành viên trong phòng.
Hỗ trợ Trưởng Phòng Pháp chế trong việc quản lý, điều hành các hoạt động pháp lý của công ty
Phân công công việc, giám sát và hỗ trợ các thành viên trong phòng.
2. Đảm bảo an toàn pháp lý doanh nghiệp
Đảm bảo an toàn pháp lý doanh nghiệp
Tham mưu, tư vấn pháp luật cho Ban lãnh đạo nhằm định hướng quản trị/điều hành, ngăn ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín của Công ty Quản lý, đề xuất và xây dựng các văn bản phân cấp, ủy quyền tại Công ty
Tham mưu, tư vấn pháp luật cho Ban lãnh đạo nhằm định hướng quản trị/điều hành, ngăn ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín của Công ty
Quản lý, đề xuất và xây dựng các văn bản phân cấp, ủy quyền tại Công ty
3. Công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ
Công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ
Xây dựng và thẩm định các Quy định, Quy chế, Quy trình quản lý nội bộ của Công ty trong công tác pháp chế đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật, quy định của Tổng Công ty và Công ty Giám sát, kiểm soát hoạt động hoạt động SXKD, hoạt động thương mại, hoạt động đầu tư tuân thủ không trái pháp luật và kiểm soát rủi ro.
Xây dựng và thẩm định các Quy định, Quy chế, Quy trình quản lý nội bộ của Công ty trong công tác pháp chế đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật, quy định của Tổng Công ty và Công ty
Giám sát, kiểm soát hoạt động hoạt động SXKD, hoạt động thương mại, hoạt động đầu tư tuân thủ không trái pháp luật và kiểm soát rủi ro.
4. Tham mưu, tư vấn Pháp lý, cung cấp thông tin cho Công ty
Tham mưu, tư vấn Pháp lý, cung cấp thông tin cho Công ty
Tham mưu, tư vấn và cảnh báo pháp lý các hoạt động vận hành, dự án, chương trình, hoạt động hợp tác của Công ty.
5. Giải quyết tranh chấp pháp lý
Giải quyết tranh chấp pháp lý
Hỗ trợ, tư vấn và là đầu mối hướng dẫn về các thủ tục pháp lý có liên quan đến giải quyết tranh chấp pháp lý trong Công ty.
6. Phổ biến và đào tạo chuyên môn pháp lý
Phổ biến và đào tạo chuyên môn pháp lý
Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ pháp lý cho các đơn vị có liên quan trong Công ty, các thành viên trong phòng. Đánh giá, phát triển năng lực của nhân sự pháp chế.
Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ pháp lý cho các đơn vị có liên quan trong Công ty, các thành viên trong phòng.
Đánh giá, phát triển năng lực của nhân sự pháp chế.
7. Các nhiệm vụ khác
Các nhiệm vụ khác
Hỗ trợ kinh doanh, thương thảo, làm việc với các đối tác trong một số dự án tại Công ty Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng Pháp chế và Ban lãnh đạo.
Hỗ trợ kinh doanh, thương thảo, làm việc với các đối tác trong một số dự án tại Công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng Pháp chế và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật (Hệ chính quy). Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề hoặc thẻ Luật sư là một lợi thế.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trở lên trong lĩnh vực pháp luật
Am hiểu, nắm vững các quy định của nhà nước về luật lao động, dân sự, thương mại... hiện hành
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
Khả năng tổ chức và giám sát công việc
Có khả năng trình bày, giao tiếp và truyền đạt tốt
Ứng viên có kinh nghiệm ngành Logistics, xuất nhập khẩu là một lợi thế.
Ưu tiên nam
Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm
Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ
Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi)
Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao
Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI