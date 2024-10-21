Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro SHB Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích, đánh giá, đưa ra ý kiến pháp lý đối với hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát của Công ty; các vướng mắc pháp lý liên quan đến quan hệ lao động, kỷ luật; các hoạt động nghiệp vụ của Công ty; các tranh chấp phát sinh, vụ việc khiếu nại, tố cáo, vướng mắc, mâu thuẫn với đối tác bên ngoài.

Phối hợp nhận diện các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong các sản phẩm, nghiệp vụ của SHB FC. Tư vấn về tính pháp lý, đưa ý kiến đánh giá pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ do các Đơn vị phát triển;

Về Kiểm soát/dự thảo Hợp đồng/quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, văn bản:

Tư vấn, kiểm soát tính pháp lý của hợp đồng, giao dịch; Phân tích, có ý kiến pháp lý đối với việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trong các trường hợp phát sinh tranh chấp;

Soạn thảo/tham gia soạn thảo các Dự thảo Hợp đồng/văn bản thỏa thuận của Công ty với các đối tác bên ngoài.

Tham gia góp ý hoặc xây dựng các quy trình/quy chế, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Công ty. Quản lý dữ liệu về Hệ thống Văn bản nội bộ của toàn hệ thống

Cập nhật, tổng hợp, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty/các văn bản nội bộ Công ty; tư vấn, giải thích, hướng dẫn áp dụng/giải thích qui định pháp luật/ qui định nội bộ Công ty.

Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho SHB FC (i) làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật; và (ii) tham gia hoạt động tố tụng không liên quan đến công tác xử lý nợ (ngoại trừ công tác khiếu nại, tố cáo)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành liên quan đến luật pháp, pháp chế

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, đầu tư, kiểm toán

Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế ngân hàng/tổ chức tín dụng

Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc

Tại SHB Finance Thì Được Hưởng Những Gì

LÝ DO ĐỒNG HÀNH CÙNG SHBFINANCE:

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, chú trọng 5 giá trị cốt lõi: “Thông minh – Chính trực – Dũng cảm – Thân thiện – Hợp tác

Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6, nghỉ trưa 1h30’ Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở với tư duy đề cao sự phát triển của mỗi cá nhân; Văn phòng làm việc với không gian mở, rộng rãi, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc.

Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6, nghỉ trưa 1h30’

Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở với tư duy đề cao sự phát triển của mỗi cá nhân;

Văn phòng làm việc với không gian mở, rộng rãi, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc.

Quan tâm đặc biệt đến nhân viên

Gói đãi ngộ cạnh tranh (upto...) cùng chính sách nâng lương theo định kỳ. Tổng thu nhập lên đến 14 tháng lương/năm; Hỗ trợ ăn trưa lên tới 1.200.000 VND/tháng; Quyền lợi chăm sóc sức khỏe đặc quyền bảo hiểm sức khỏe toàn diện SHBFC Care; Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước; Du lịch thường niên, hoạt động team building năm. Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân: Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng các cấp quản lý tài năng, giàu kinh nghiệm; Cơ hội tham gia các dự án lớn, đi đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng; Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Training, Seminar...).

Gói đãi ngộ cạnh tranh (upto...) cùng chính sách nâng lương theo định kỳ. Tổng thu nhập lên đến 14 tháng lương/năm;

Hỗ trợ ăn trưa lên tới 1.200.000 VND/tháng;

Quyền lợi chăm sóc sức khỏe đặc quyền bảo hiểm sức khỏe toàn diện SHBFC Care;

Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước;

Du lịch thường niên, hoạt động team building năm.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng các cấp quản lý tài năng, giàu kinh nghiệm;

Cơ hội tham gia các dự án lớn, đi đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng;

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Training, Seminar...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHB Finance

