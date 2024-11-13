Tuyển IT Consultant CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

IT Consultant

CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

IT Consultant

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Consultant Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT Consultant Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp phát triển phần mềm nhằm đưa ứng dụng CNTT vào các hoạt động của sản xuất, kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng, quản trị nội bộ ...
- Xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển phần mềm/ứng dụng CNTT đã được thiết lập cũng như hoạt động kinh doanh thực tế và ngân sách của Công ty
- Tổ chức triển khai, giám sát hệ thống phần mềm/ứng dụng CNTT và giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động mảng giải pháp và phát triển phần mềm năm/quý/tháng
- Triển khai rà soát, đánh giá tính phù hợp của hệ thống, lập kế hoạch nâng cấp, cải tiến các tính năng để nâng cao năng suất thực hiện công việc
- Tổ chức triển khai thiết kế, xây dựng, triển khai và đánh giá các hệ thống phần mềm & ứng dụng CNTT trên toàn quốc
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để phát triển và khai thác các giải pháp Chuyển đổi số mới nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty
- Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tổng thể cho Công ty và thiết kế, xây dựng tài liệu kiến trúc cơ sở dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu
- Hỗ trợ các công việc được yêu cầu liên quan công tác quản trị, vận hành hạ tầng CNTT, quản lý hạ tầng máy chủ và lưu trữ, cơ sở dữ liệu, an toàn dữ liệu cho hệ thống phần mềm để đảm bảo hệ thống của Công ty được bảo mật
- Quản lý thực hiện công việc của nhóm giải pháp và phát triển phần mềm, bao gồm: thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch hoạt động của khối, phân công công việc, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi
- Thực hiện các công việc, báo cáo, tham mưu chuyên môn, xử lý sự vụ phát sinh theo Quy định/yêu cầu của BTGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành, chuyên ngành công nghệ hoặc CNTT. Kèm theo những chứng chỉ công nghệ khác (nếu có)
- Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan triển khai hệ thống CNTT cho doanh nghiệp, quản lý dự án, nghiên cứu và phân tích công nghệ, triển khai phần mềm. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.
- Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương.
- Có kiến thức tốt về công nghệ phát triển phần mềm: ngôn ngữ lập trình Windows & Web Application, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, công nghệ tích hợp/đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm.
- Có kiến thức về quy trình xây dựng phần mềm, cách thức xây dựng các tài liệu kỹ thuật trong quá trình xây dựng phần mềm
- Có kiến thức về hệ thống thông tin trong lĩnh vực giáo dục và các nghiệp vụ liên quan (ưu tiên)
- Am hiểu về giải pháp, thiết bị CNTT trên thị trường trong và ngoài nước
- Nắm vững các quy định về bảo mật thông tin của Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương đàm phán theo năng lực, tăng lương định kì hàng năm. Thử việc 02 tháng hưởng từ 90% trở lên mức lương chính thức;
– Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm 24/7 cho cấp Trưởng nhóm trở lên sau 02 tháng thử việc;
– Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật, khám sức khỏe hàng năm, du lịch hàng năm;
– Chế độ nghỉ phép và quy đổi phép dư thành tiền mặt;
– Làm việc tại môi trường giáo dục với 5 giá trị văn hóa cốt lõi: Hoạt động chuyên nghiệp – liêm chính; Tiên phong đổi mới; Chất lượng quốc tế; Hợp tác bền vững; Nội bộ đoàn kết;
– Chế độ thưởng Lễ, Tết & thưởng cuối năm căn cứ vào đánh giá cá nhân và tình hình kinh doanh của công ty;
– Các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kĩ năng chuyên môn;
– Chính sách hỗ trợ giá khi sử dụng sản phẩm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 75 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

