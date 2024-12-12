Tuyển Phục vụ Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Triển khai vận hành và nâng cấp hệ thống Kubernetes, nền tảng ảo hóa VMware.

- Phát triển nâng cấp và vận hành quy trình tự động hóa, xây dựng đóng gói phần mềm, kiểm thử tự động và triển khai tự động.

- Tư vấn và hỗ trợ bên phát triển phần mềm quy trình tự động hóa.

- Liên tục bổ xung và phát triển hệ thống, cải tiến thiết kế và vòng đời sản phẩm.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trên nền tảng Linux.

- Kỹ năng phân tích từ khóa và tìm kiếm trên Google Search.

- Kỹ năng phán đoán khắc phục sự cố.

- Kinh nghiệm về hệ thống mạng.

- Kinh nghiệm với các phần mềm chia tải HAProxy, Nginx, Istio.

- Kinh nghiệm làm việc với Kubernetes và Docker.

- Kinh nghiệm với hệ sinh thái Kubernetes như Github, Gitlab, Bitbucket, Jenkins, Ansible, Harbor, Artifact Repository, Graylog, prometheus, Loki .v..v..

- Có kiến thức với các nền tảng điện toán đám mây như AWS, GCP.

- Có kiến thức về công nghệ ảo hóa VMware.

- Có kiến thức với một trong số các ngôn ngữ lập trình hoặc kịch bản như Bash Shell, Python, Go, Java.

- Có kiến thức về các hệ thống, các lớp bảo mật như Firewall, IPS IDS, WAF.

- Có kiến thức và hiểu biết về an toàn thông tin, và các chính sách về an toàn thông tin.

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

