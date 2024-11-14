Tuyển IT Consultant Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
IT Consultant

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Consultant Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Elcom Building, Ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Consultant Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu sản phẩm và giải pháp của các đối tác cung cấp các dòng sản phẩm về Security hoặc Network để tư vấn cho khách hàng và xây dựng dự án hiệu quả.
Tư vấn giải pháp về CNTT phù hợp với tình trạng và yêu cầu hoạt động của khách hàng.
Khảo sát, đánh giá hiện trạng của khách hàng và tìm hiểu, làm rõ nhu cầu từ khách hàng.
Thiết kế giải pháp và phát triển sản phẩm về hệ thống như: Security( base on IP)/ Network
Xây dựng đề xuất phương án kỹ thuật, chứng minh giải pháp( POC) với Khách hàng.
Thực hiện việc thuyết trình/demo về tính năng sản phẩm, giải pháp và dịch vụ.
Tư vấn các loại tài liệu hồ sơ kỹ thuật cho quá trình dự thầu.
Thiết lập, duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ với các hãng công nghệ để xây dựng các kế hoạch hợp tác về chiến lược sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên (CNTT, An toàn thông tin, Điện tử- Viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan).
Kinh nghiệm từ 3 năm triển khai hệ thống IP Security hoặc mạng IP.
Kiến thức nền tảng tốt về lĩnh vực An toàn thông tin, Mạng, Công nghệ thông tin.
Có khả năng độc lập thiết kế và phân tích An toàn thông tin trong các dự án cỡ trung bình và lớn.
Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tốt.
Có kỹ năng tự tìm hiểu, nắm bắt nhanh về các sản phẩm và giải pháp mới.
Tiếng Anh thành thạo giao tiếp và làm việc độc lập được với đối tác nước ngoài.
Có chứng chỉ của các hãng CNTT như: Cisco (CCNA/CCNP/CCIE); An toàn thông tin (CEH/CHFI/ CCNA Security),...là một lợi thế.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm thầu dự án, Presales trong các công ty SI

Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI ELCOM
Với truyền thống 29 năm hình thành phát triển, Elcom chắc chắn sẽ là nơi làm việc khiến bạn an tâm gắn bó lâu dài, với:
Với truyền thống 29 năm hình thành phát triển, Elcom chắc chắn sẽ là nơi làm việc khiến bạn an tâm gắn bó lâu dài, với
Cơ hội thử thách và phát triển:
Cơ hội làm việc trực tiếp với các hãng hàng đầu toàn cầu (Oracle, IBM, Vmware, HPE, Dell,...). Nghiên cứu nhiều sản phẩm đa dạng cùng tập khách hàng lớn và những dự án siêu khủng
Làm việc tại Doanh nghiệp Công nghệ viễn thông, SI hàng đầu Việt Nam với các dự án lớn bao gồm nhiều mảng kinh doanh khác nhau( Viễn thông, Giao thông, An Ninh Quốc phòng,..)
Được đồng hành, hỗ trợ bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý).
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, phát triển bản thân: Elcom sẽ tài trợ chi phí học và thi các chứng chỉ quốc tế có liên quan đến công việc và đã được chấp thuận bởi công ty.
Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá
Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành.
Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn (upto $2500).
Gói thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty: thưởng đạt mục tiêu kinh doanh, thưởng dự án, cổ phiếu thưởng, thưởng Tết, ngày lễ, ...
Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe Elcom care được thiết kế riêng cho CBNV và người thân và khám sức khỏe định kì.
Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ lễ/phép năm, ...
Bữa trưa miễn phí được phục vụ tại văn phòng.
Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông).
Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6.
Địa điểm làm việc: Elcom building, ngõ 15 phố Duy Tân, Cầu Giấy, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Elcom Building, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

