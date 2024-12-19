Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Hiệu Việt (Gold Key Media) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Hiệu Việt (Gold Key Media)
Mức lương
2 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 5 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 2 - 6 Triệu
Tiếp nhận kịch bản: Trao đổi với Biên tập viên, phác thảo cảnh quay.
Quay phóng sự và video: Thiết lập không gian ghi hình, hỗ trợ quay theo kế hoạch.
Dựng video: Chỉnh sửa và xuất video chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng: Ghi nhận ý kiến và hỗ trợ trong quá trình ghi hình.
Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức: Nền tảng về truyền thông, mỹ thuật, nhiếp ảnh. Biết sử dụng máy quay, Photoshop, Adobe Premiere.
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
Thái độ: Chủ động, ham học hỏi, chỉnh chu, và hòa đồng.
Thiết bị: Laptop cá nhân.
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Hiệu Việt (Gold Key Media) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Từ 2 - 6 triệu/tháng.
Được đào tạo bài bản từ đội ngũ nội dung.
Cơ hội làm việc với các thương hiệu lớn và các Đài truyền hình.
Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân.
Xác nhận dấu mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Hiệu Việt (Gold Key Media)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
