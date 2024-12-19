Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Hiệu Việt (Gold Key Media) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 5 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

Tiếp nhận kịch bản: Trao đổi với Biên tập viên, phác thảo cảnh quay.

Quay phóng sự và video: Thiết lập không gian ghi hình, hỗ trợ quay theo kế hoạch.

Dựng video: Chỉnh sửa và xuất video chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng: Ghi nhận ý kiến và hỗ trợ trong quá trình ghi hình.

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Nền tảng về truyền thông, mỹ thuật, nhiếp ảnh. Biết sử dụng máy quay, Photoshop, Adobe Premiere.

Kỹ năng: Giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Thái độ: Chủ động, ham học hỏi, chỉnh chu, và hòa đồng.

Thiết bị: Laptop cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Hiệu Việt (Gold Key Media) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Từ 2 - 6 triệu/tháng.

Được đào tạo bài bản từ đội ngũ nội dung.

Cơ hội làm việc với các thương hiệu lớn và các Đài truyền hình.

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân.

Xác nhận dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Hiệu Việt (Gold Key Media)

