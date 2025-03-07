Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Producer (Sản xuất phim)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 110, Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

· Phối hợp với các bộ phận khác để lên ý tưởng và xây dựng concept video;
· Quay và chỉnh sửa video cho các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội của công ty; (video ngắn đăng trên nền tảng TikTok)
· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video;
1 năm kinh nghiệm
· Có gu thẩm mỹ tốt, nhạy bén với các xu hướng thịnh hành;
· Chủ động, năng động, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao;
· Thành thạo Premiere, CapCut hoặc các phần mềm chỉnh sửa/video khác.
Premiere, CapCut

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: 8.000.000 - 17.000.000 VND + Thưởng; (thỏa thuận theo năng lực)
Mức lương:
+ Thưởng
· Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
· Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam (nghỉ lễ, lương tháng 13…) và các chế độ đặc biệt theo năng lực, đóng góp cho công ty;
quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam
chế độ đặc biệt
· Tham gia các hoạt động team-building của công ty;
· Phúc lợi hấp dẫn:
Phúc lợi hấp dẫn:
o Quà sinh nhật;
Quà sinh nhật
o Tiền mừng cưới;
Tiền mừng cưới
o Tiệc tất niên và nhiều phúc lợi khác.
Tiệc tất niên và nhiều phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 24C, Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

