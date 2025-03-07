Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

· Phối hợp với các bộ phận khác để lên ý tưởng và xây dựng concept video;

· Quay và chỉnh sửa video cho các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội của công ty; (video ngắn đăng trên nền tảng TikTok)

· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video;

· Có gu thẩm mỹ tốt, nhạy bén với các xu hướng thịnh hành;

· Chủ động, năng động, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao;

· Thành thạo Premiere, CapCut hoặc các phần mềm chỉnh sửa/video khác.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: 8.000.000 - 17.000.000 VND + Thưởng; (thỏa thuận theo năng lực)

· Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

· Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam (nghỉ lễ, lương tháng 13…) và các chế độ đặc biệt theo năng lực, đóng góp cho công ty;

· Tham gia các hoạt động team-building của công ty;

· Phúc lợi hấp dẫn:

o Quà sinh nhật;

o Tiền mừng cưới;

o Tiệc tất niên và nhiều phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

