Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Gọi ra cho Khách hàng theo dữ liệu công ty cấp sẵn.
Nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm thanh toán đúng hạn.
Thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản vay theo đúng cam kết.
Hỗ trợ khách hàng về các điểm thanh toán, v.v
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu bằng Trung học
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (được training)
Đam mê kiếm tiền
Khả năng giao tiếp tốt
Không yêu cầu kinh nghiệm (được training)
Có kinh nghiệm nhắc phí, gia hạn phí là lợi thế
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (được training)
Đam mê kiếm tiền
Khả năng giao tiếp tốt
Không yêu cầu kinh nghiệm (được training)
Có kinh nghiệm nhắc phí, gia hạn phí là lợi thế
Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận 100% lương trong 02 tháng thử việc.
Được training đầy đủ
Cơ hội bước đầu tiếp xúc với ngành Banking
Đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/7.
14 ngày phép/năm.
Lương thưởng tháng 13.
Chính sách thăng tiến rõ ràng.
Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được đào tạo kinh nghiệm CSKH và xử lý vấn đề.
Được training đầy đủ
Cơ hội bước đầu tiếp xúc với ngành Banking
Đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/7.
14 ngày phép/năm.
Lương thưởng tháng 13.
Chính sách thăng tiến rõ ràng.
Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được đào tạo kinh nghiệm CSKH và xử lý vấn đề.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI