Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Gọi ra cho Khách hàng theo dữ liệu công ty cấp sẵn.

Nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm thanh toán đúng hạn.

Thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản vay theo đúng cam kết.

Hỗ trợ khách hàng về các điểm thanh toán, v.v

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu bằng Trung học

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (được training)

Đam mê kiếm tiền

Khả năng giao tiếp tốt

Không yêu cầu kinh nghiệm (được training)

Có kinh nghiệm nhắc phí, gia hạn phí là lợi thế

Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận 100% lương trong 02 tháng thử việc.

Được training đầy đủ

Cơ hội bước đầu tiếp xúc với ngành Banking

Đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/7.

14 ngày phép/năm.

Lương thưởng tháng 13.

Chính sách thăng tiến rõ ràng.

Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được đào tạo kinh nghiệm CSKH và xử lý vấn đề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin