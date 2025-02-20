Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần thời trang TH
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công ty cổ phần thời trang TH

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty cổ phần thời trang TH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 254 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Chụp ảnh sản phẩm thời trang, social, đảm bảo chất lượng hình ảnh cao, đáp ứng yêu cầu về ánh sáng, bố cục và màu sắc.
Chỉnh sửa ảnh, video sản phẩm thời trang, sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Lightroom, và phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro hoặc DaVinci Resolve.
Thực hiện quay video sản phẩm thời trang, bao gồm quay phim, dựng phim và hậu kỳ đa dạng các nội dụng: short video, reels, tiktok, ads,...
Sẵn sàng thích nghi với nhiều phong cách edit đa dạng theo chủ đề.
Làm việc độc lập và theo nhóm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành các dự án.
Sáng tạo ý tưởng chụp ảnh, quay video mới lạ, thu hút, phù hợp với xu hướng thời trang hiện nay.
Phối hợp với team marketing đưa ra concept quay chụp phù hợp với chủ đề.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm ở vị trí Photographer/Video Editor (có kinh nghiệm làm việc trong mảng thời trang, trang sức sẽ là điểm cộng)
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh (Adobe Photoshop, Lightroom) và phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro hoặc DaVinci Resolve), biết Ae sẽ là một lợi thế.
Có gu thẩm mỹ tốt, nắm bắt xu hướng thời trang hiện đại.
Khả năng sáng tạo cao, tư duy hình ảnh tốt.
Có kỹ năng quay, setup góc máy, bối cảnh.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Tại Công ty cổ phần thời trang TH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận + trợ cấp tiền ăn trưa và trợ cấp tiền giữ xe.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.
Quà tặng các dịp lễ, Tết, Trung Thu, Quốc tế Phụ Nữ,....
14 ngày nghỉ phép có lương trong năm và được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thời trang TH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thời trang TH

Công ty cổ phần thời trang TH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

