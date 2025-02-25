Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 69 Trương Công Định,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp quản lý team 5 - 6 nhân sự cấp dưới
Lên kế hoạch các chiến lược, quản lý và triển khai các kế hoạch marketing của các dự án thuộc công ty. Lên kế hoạch thực thi và hỗ trợ tổ chức các sự kiện online, offline và promotion.
Đại diện cho phòng marketing tương tác trực tiếp với các phòng ban khác trong công ty về sản phẩm, bán hàng và dịch vụ khách hàng. Phối hợp với các bộ phận/outlet khác trong công ty để thực hiện các công việc và kế hoạch có liên quan.
Theo dõi xu hướng thị trường, xu hướng khách hàng để điều hướng hoạt động marketing.
Đo lường, phân tích của các hoạt động marketing trên các nền tảng, hệ thống đã được triển khai, đánh giá hiệu quả và cho ra những giải pháp ngắn và dài hạn liên tục.
Quản lý ngân sách marketing. Trực tiếp điều phối, làm việc, hỗ trợ đào tạo các nhân sự khác trong team marketing, phối hợp các bộ phận khác trong công ty, freelancer/agency để hoàn thành công việc.
Quản lý, lên kế hoạch training kiến thức, kỹ năng cho nhân sự cấp dưới thuộc bộ phận.
Báo cáo tiến độ và kết quả công việc với BOD, đề xuất các cải tiến, thay đổi mới trong quá trình làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Marketing và 01 năm kinh nghiệm vị trí Marketing Lead/Manager.
Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm ở ngành FnB (night-life).
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành marketing, quản trị hoặc các chuyên ngành liên quan
Có hiểu biết sâu về các nền tảng marketing. Có kiến thức vững về Branding, SEO, các công cụ khác (Google Analytics, Meta Ads, Pixel,...).
Có thể đáp ứng thời gian làm việc linh động theo tính chất môi trường về F&B/Nightlife.
Có khả năng lập kế hoạch, quản lý đa kênh với nhiều mức ngân sách khác nhau.
Có khả năng điều phối nhóm nhân sự từ 5 - 6 người.
Có kỹ năng quản lý và điều hành, khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian và giao tiếp tốt, trình độ Tiếng Anh tốt.
Có thái độ cầu tiến, chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (thoả thuận theo năng lực) + lương tháng 13 + thưởng các dịp lễ tết.
Bảo hiểm và các quyền lợi khác đầy đủ theo quy định pháp luật.
Review lương 12 tháng/lần.
Các benefit khác (đào tạo chuyên môn, khoá học, du lịch hàng năm)
Thử việc: 02 tháng - 85% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Trương Công Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

