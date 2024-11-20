Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế:
- 65 Hồ Văn Huê, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ lên ý tưởng và viết nội dung cho các kênh truyền thông mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Threads,...) và các chiến dịch quảng cáo đa kênh của khách hàng.
Phối hợp cùng team để sản xuất nội dung độc đáo, phù hợp với yêu cầu và hình ảnh của từng thương hiệu.
Tìm hiểu, cập nhật và nghiên cứu các xu hướng mới về nội dung và hành vi người dùng trên các nền tảng số.
Thực hiện các công việc hành chính và hỗ trợ khác theo yêu cầu của team.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên Đại học hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
Cam kết làm việc ít nhất 35 giờ mỗi tuần (tại văn phòng), không bao gồm cuối tuần.
Có đam mê với viết lách, sáng tạo nội dung và yêu thích các xu hướng truyền thông xã hội.
Kỹ năng viết tốt.
Chủ động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.
Cam kết làm việc ít nhất 35 giờ mỗi tuần (tại văn phòng), không bao gồm cuối tuần.
Có đam mê với viết lách, sáng tạo nội dung và yêu thích các xu hướng truyền thông xã hội.
Kỹ năng viết tốt.
Chủ động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập: 2.000.000 đồng/ tháng
Địa điểm làm việc: 65 Hồ Văn Huê - P. 9 - Q. Phú Nhuận - TP.HCM
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được hướng dẫn công việc và xây dựng lộ trình phát triển.
Địa điểm làm việc: 65 Hồ Văn Huê - P. 9 - Q. Phú Nhuận - TP.HCM
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được hướng dẫn công việc và xây dựng lộ trình phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI