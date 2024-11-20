Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 65 Hồ Văn Huê, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lên ý tưởng và viết nội dung cho các kênh truyền thông mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Threads,...) và các chiến dịch quảng cáo đa kênh của khách hàng.

Phối hợp cùng team để sản xuất nội dung độc đáo, phù hợp với yêu cầu và hình ảnh của từng thương hiệu.

Tìm hiểu, cập nhật và nghiên cứu các xu hướng mới về nội dung và hành vi người dùng trên các nền tảng số.

Thực hiện các công việc hành chính và hỗ trợ khác theo yêu cầu của team.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên Đại học hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Cam kết làm việc ít nhất 35 giờ mỗi tuần (tại văn phòng), không bao gồm cuối tuần.

Có đam mê với viết lách, sáng tạo nội dung và yêu thích các xu hướng truyền thông xã hội.

Kỹ năng viết tốt.

Chủ động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 2.000.000 đồng/ tháng

Địa điểm làm việc: 65 Hồ Văn Huê - P. 9 - Q. Phú Nhuận - TP.HCM

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được hướng dẫn công việc và xây dựng lộ trình phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM

