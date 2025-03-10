Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Producer (Sản xuất phim)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Số 5 ngõ 106/42 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia lên ý tưởng, kịch bản và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, TVC, viral video, v.vv..)
Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).
Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing.
Phối hợp với các thành viên trong team thực hiện thiết kế, video production, sản xuất các hình ảnh, video, v.vv..
Hỗ trợ quá trình quảng cáo trực tuyến, trực tiếp sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục/tiếng Anh trẻ em.
KIẾN THỨC:
Nắm vững kiến thức cơ bản về Content Marketing, các loại hình nội dung và cách thức xây dựng nội dung hiệu quả.
Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh, xu hướng thị trường và hành vi khách hàng.
Tư duy đổi mới, sáng tạo, luôn cập nhật kiến thức mới.
KỸ NĂNG:
Kỹ năng xây dựng và quản lý Fanpage hiệu quả, tăng lượt tương tác và tiếp cận khách hàng.
Kỹ năng nghiên cứu và khai thác thông tin tốt.
Kỹ năng viết content bán hàng thu hút, sáng tạo và truyền cảm hứng.
Sử dụng thành thạo các công cụ làm việc như PS, AI, Excel,...
Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm cao, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ (tuỳ vào khung năng lực cá nhân)
Thưởng quý, năm: Theo hiệu quả hoạt động của Dự Án tham gia.
Được đào tạo nâng cao về kiến thức, kỹ năng.
Có lộ trình thăng tiến theo từng vị trí, cấp bậc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung, thỏa sức sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển.
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước, thưởng lễ tết và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
Được tài trợ chi phí tham gia các hoạt động thể dục thể thao, sự kiện truyền thống của công ty, các ngày lễ lớn/nhỏ hướng về các giá trị tinh thần khác như hướng về gia đình, kết nối tập thể......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 ngách 42 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-producer-san-xuat-phim-thu-nhap-8-10-trieu-vnd-tai-thua-thien-hue-job331942
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Hạn nộp: 20/09/2025
Thừa Thiên Huế Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 245 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 234 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần thương mại MILIMAN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 3 - 12 Triệu Công ty cổ phần thương mại MILIMAN
3 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) ADAM STORE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 12 Triệu ADAM STORE
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH J. Talk Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH J. Talk Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm