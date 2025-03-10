Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Số 5 ngõ 106/42 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Thành phố Huế

Tham gia lên ý tưởng, kịch bản và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, TVC, viral video, v.vv..)

Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).

Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing.

Phối hợp với các thành viên trong team thực hiện thiết kế, video production, sản xuất các hình ảnh, video, v.vv..

Hỗ trợ quá trình quảng cáo trực tuyến, trực tiếp sản phẩm.

Đã kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục/tiếng Anh trẻ em.

KIẾN THỨC:

Nắm vững kiến thức cơ bản về Content Marketing, các loại hình nội dung và cách thức xây dựng nội dung hiệu quả.

Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh, xu hướng thị trường và hành vi khách hàng.

Tư duy đổi mới, sáng tạo, luôn cập nhật kiến thức mới.

KỸ NĂNG:

Kỹ năng xây dựng và quản lý Fanpage hiệu quả, tăng lượt tương tác và tiếp cận khách hàng.

Kỹ năng nghiên cứu và khai thác thông tin tốt.

Kỹ năng viết content bán hàng thu hút, sáng tạo và truyền cảm hứng.

Sử dụng thành thạo các công cụ làm việc như PS, AI, Excel,...

Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm cao, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ (tuỳ vào khung năng lực cá nhân)

Thưởng quý, năm: Theo hiệu quả hoạt động của Dự Án tham gia.

Được đào tạo nâng cao về kiến thức, kỹ năng.

Có lộ trình thăng tiến theo từng vị trí, cấp bậc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, trẻ trung, thỏa sức sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển.

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước, thưởng lễ tết và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Được tài trợ chi phí tham gia các hoạt động thể dục thể thao, sự kiện truyền thống của công ty, các ngày lễ lớn/nhỏ hướng về các giá trị tinh thần khác như hướng về gia đình, kết nối tập thể......

