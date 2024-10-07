Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 6, MG Building, 54/31 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Quản lý Dự án Phần mềm có kỹ năng vững về công nghệ thông tin và khả năng tham gia vào các hoạt động phân tích kỹ thuật. Người ứng tuyển sẽ đảm nhận vai trò quản lý dự án, đồng thời có trách nhiệm tham gia vào quá trình phân tích, tư vấn và tạo các tài liệu kỹ thuật liên quan.

Công việc chính:

Quản lý Dự án:

Xác định mục tiêu và yêu cầu của dự án, lập kế hoạch triển khai và quản lý tài nguyên. Đảm bảo rằng dự án được triển khai đúng theo lịch trình và đạt đến chất lượng mong đợi. Giao tiếp chặt chẽ với các bên liên quan và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Phân tích Kỹ thuật:

Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu kỹ thuật và thiết kế hệ thống. Hiểu rõ các vấn đề kỹ thuật và đề xuất giải pháp phù hợp. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển để đảm bảo hiểu biết chung về yêu cầu kỹ thuật.

Tư vấn và Hỗ trợ:

Cung cấp tư vấn kỹ thuật cho các bên liên quan nội bộ và khách hàng. Hỗ trợ trong quá trình triển khai sản phẩm và giải quyết vấn đề kỹ thuật khi cần thiết. Xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng thông qua sự hiểu biết sâu rộng về nhu cầu của họ.

Tạo Tài liệu Kỹ thuật:

Phát triển và duy trì tài liệu kỹ thuật chi tiết và dễ hiểu. Tạo các hướng dẫn và tài liệu hỗ trợ để hỗ trợ người sử dụng cuối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm và quản lý dự án. Hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin và khả năng áp dụng kiến thức này vào quá trình phân tích và quản lý dự án. Kỹ năng giao tiếp và tư vấn xuất sắc. Sự hiểu biết về việc tạo và duy trì tài liệu kỹ thuật.

Tại CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trải nghiệm làm việc với các thử thách dự án, sản phẩm cho các khách hàng đứng đầu thị trường. Cơ hội đóng góp xây dựng, mở rộng tổ chức. Cơ hội ứng dụng AI vào tất cả quy trình phát triển. Đầy đủ chính sách phúc lợi theo quy định. Thưởng KPI kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM

