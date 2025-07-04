Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần 1OFFICE
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/07/2025
Công ty Cổ phần 1OFFICE

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Fivestar Garden, số 2 Kim Giang, phường Hạ Đìn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Bạn sẽ phụ trách định hướng và triển khai toàn bộ hoạt động Marketing nhằm đạt các mục tiêu:
Tăng trưởng cơ hội bán hàng và doanh thu từ thị trường doanh nghiệp (SMEs – Enterprise).
Xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, giúp 1Office trở thành Top-of-Mind về chuyển đổi số tại Việt Nam.
Quản lý, dẫn dắt đội ngũ theo định hướng hiệu quả – chuyên môn – đổi mới.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Định hướng & Triển khai chiến dịch Marketing
Phối hợp với Ban Giám đốc để xây dựng chiến lược marketing theo từng giai đoạn
Quản lý các chiến dịch tổng thể: quảng cáo, truyền thông, PR, sự kiện, case study khách hàng
Phối hợp với các nhóm: Performance, Inbound, Media… đảm bảo tiến độ và chất lượng triển khai
2. Theo dõi hiệu quả & đề xuất giải pháp tăng trưởng
Hiểu hành vi khách hàng và theo dõi hiệu quả từng kênh marketing (Digital Paid Ads,, Mạng xã hội, Inbound Marketing, Event, Báo chí..)
Đề xuất và thử nghiệm các ý tưởng mới để tăng lượng khách tiềm năng và tỷ lệ chuyển đổi
Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả chi phí theo mục tiêu
3. Đối tác & Truyền thông
Làm việc với báo chí, truyền hình, tổ chức sự kiện, agency để mở rộng độ phủ thương hiệu
Đại diện công ty phối hợp triển khai truyền thông trong các chiến dịch lớn
Hỗ trợ các hoạt động marketing phối hợp cùng bộ phận Partnership khi cần
4. Quản lý đội ngũ
Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ marketing theo từng nhóm chuyên môn
Thiết lập mục tiêu, theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên
Đồng hành cùng team phát triển chuyên môn và cải tiến quy trình làm việc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương (ưu tiên FTU, NEU, RMIT.. hoặc có trải nghiệm học tập quốc tế)
Có từ 3–5 năm kinh nghiệm làm marketing, trong đó tối thiểu 1 năm làm marketing tổng thể cho sản phẩm B2B, SaaS hoặc công nghệ (bắt buộc).
Ưu tiên ứng viên đã từng quản lý nhóm nhỏ hoặc làm đầu mối chính cho các chiến dịch đa kênh.
Hiểu cách xây dựng thương hiệu, triển khai hoạt động đa kênh và đo lường và báo cáo hiệu quả
Sử dụng tốt các công cụ cơ bản: Google Analytics, Meta Ads, CRM
Giao tiếp tốt, tư duy chủ động, tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, ưu tiên có chứng chỉ IELTS 6.5+, TOEIC 700+ hoặc tương đương

Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 30M
Cơ chế thăng tiến rõ ràng.
Được làm việc với nhiều khách hàng ở các doanh nghiệp SME, hoặc Big Groups;
Được làm việc tại công ty đạt nhiều giải thưởng danh giá; được Bộ Thông tin và truyền thông lựa chọn là Đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 5000+ khách hàng doanh nghiệp, 450.000+ người dùng mỗi tháng.
Hưởng 13 tháng lương + Review lương 1 lần/năm.
Được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán
Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi, quà tặng…
Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.
Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chạy bộ,…
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe 1Office – PTI theo chính sách công ty
Chế độ du lịch: 1 năm/lần.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản.
Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45 Từ T2 – T6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần 1OFFICE

Công ty Cổ phần 1OFFICE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 3, G2, tòa FiveStar, 460 Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội Hồ Chí Minh: Tầng 3, 222 Hoàng Hoa Thám, P. 12, quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

