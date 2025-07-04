Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 193 Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing toàn diện cho dự án bất động sản, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định khách hàng mục tiêu.
Phát triển và quản lý ngân sách marketing hiệu quả.
Xây dựng và quản lý nội dung marketing trên các kênh online và offline (website, mạng xã hội, báo chí, sự kiện...).
Quản lý và tối ưu hóa các hoạt động quảng cáo trên các nền tảng digital marketing (Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads...).
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.
Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, đưa ra các báo cáo định kỳ.
Tìm kiếm và hợp tác với các đối tác, agency để hỗ trợ triển khai các hoạt động marketing.
Quản lý và hướng dẫn đội ngũ marketing (nếu có).
Quản trị kế hoạch tổng thể, ngân sách marketing của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc
Điều hành các bộ phận chuyên môn marketing triển khai chương trình marketing, CSKH, truyền thông nội bộ, đoàn thể của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 3-5 năm làm công tác quản lý vị trí tương đương
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Hiểu biết sâu rộng về thị trường bất động sản.
Có tư duy hệ thống, nhìn nhận và giải quyết vấn đề mang tính tổng thể
Có kiến thức quản trị thương hiệu và quản lý công tác chăm sóc nhận diện
Am hiểu các chuyên môn nghiệp vụ marketing (kế hoạch marketing, marketing truyền thông, digital marketing, kỹ thuật marketing) và các kênh/công cụ/hình thức marketing; Khả năng nghiên cứu thị trường, lập và quản lý kế hoạch, ngân sách, hiệu quả marketing;
Kỹ năng biên soạn tài liệu, thuyết trình & đào tạo, kiến thức truyền thông, marketing; ứng dụng CNTT theo xu thế mới.
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Có kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...).
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ marketing online là một lợi thế (Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo và phát triển chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến cao.
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Thưởng các dịp lễ, tết và các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 210, Đường Nguyễn Văn Linh, Xã Bảo Khê, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

