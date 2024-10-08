Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 USD

Mức lương 2 - 4 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 90 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 2 - 4 USD

Phụ trách, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, chất lượng, nhân sự Dự đoán những rủi ro có thể phát sinh trong dự án và đưa ra phương án giải quyết Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch của khách hàng Chủ động đề xuất các phương án xử lý chức năng trong dự án Là cầu nối giữa quản lý dự án bên khách hàng và các bên liên quan để xử lý công việc của toàn dự án Tham gia quá trình báo giá dự án

Với Mức Lương 2 - 4 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đã từng quản lý các dự án quy mô trên (10) người Tiếng Nhật N2 trở lên Có kiến thức nền tảng về phát triển phần mềm Kỹ năng quản lý công việc, giám sát quy trình tốt và linh hoạt trong giải quyết vấn đề Có khả năng build team Tính chủ động cao trong công việc và chịu áp lực tốt Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.

Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên. Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm. Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport ... Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc. Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

