Tuyển Project Manager Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tiến độ vận hành các dự án Website/ Software:

Xây dựng kế hoạch triển khai dự án. Phân bổ công việc cho các bộ phận vận hành. Quản lý quá trình triển khai dự án & Đầu mối giao tiếp công việc. Xử lý các vấn đề về hồ sơ, thủ tục phát sinh của dự án. Theo dõi trạng thái của dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện dự án theo kế hoạch. Quản lý, điều phối các bên liên quan trong dự án. Kiểm soát các vấn đề, thay đổi, rủi ro, xung đột giữa các bên liên quan. Linh động xử lý, giải quyết các vấn đề. Nghiệm thu, đảm bảo chất lượng sản phẩm bàn giao cho khách hàng. Tham gia nghiên cứu và áp dụng các framework quản lý dự án. Tham gia phát triển & tối ưu quy trình vận hành dự án. Báo cáo công việc với Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở các vị trí IT Project Manager/ Account Executive/ Sale B2B/... Có hiểu biết hoặc quan tâm tìm hiểu về lĩnh vực công nghệ, website. Kỹ năng Quản lý dự án, làm việc đa nhiệm (multi-task): Lập kế hoạch; Điều phối nhân sự; Quản lý thời gian; Quản lý chi phí; Quản lý chất lượng; Quản lý rủi ro; Làm báo cáo & báo cáo công việc. Kỹ năng Giao tiếp tốt: Trao đổi và khai thác thông tin; Phân tích và giải quyết vấn đề; Xử lý tình huống; Đàm phán và thương lượng. Chịu được áp lực công việc cao. Tinh thần trách nhiệm. Có máy tính cá nhân.

Tại Flamedia JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Salary up to 12.000.000 VNĐ +++ (Lương Cơ bản + Commission & thưởng không giới hạn) Review lương 2 lần/năm. Lương và các khoản thưởng, trợ cấp có quy chế rõ ràng. Hợp đồng Thử việc, Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm Xã hội đầy đủ, theo đúng quy định. Cơ hội “thực chiến” dự án thực tế, gặp gỡ, học hỏi và làm việc với các chủ Doanh nghiệp/ Nhà quản lý. Cơ hội tiếp xúc với nền tảng công nghệ mới. Được training công cụ, quy trình đầy đủ. Được training về Online Marketing & Website, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kiến thức ngành. Khả năng thăng tiến cao, có lộ trình phát triển rõ ràng. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Tham gia các hoạt động của công ty: Year End Party, Company Trip, Team Building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Flamedia JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin