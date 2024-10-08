Tuyển Project Manager Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Project Manager Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Flamedia JSC
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Flamedia JSC

Project Manager

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Flamedia JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tiến độ vận hành các dự án Website/ Software:
các dự án Website/ Software
Xây dựng kế hoạch triển khai dự án. Phân bổ công việc cho các bộ phận vận hành. Quản lý quá trình triển khai dự án & Đầu mối giao tiếp công việc. Xử lý các vấn đề về hồ sơ, thủ tục phát sinh của dự án. Theo dõi trạng thái của dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện dự án theo kế hoạch. Quản lý, điều phối các bên liên quan trong dự án. Kiểm soát các vấn đề, thay đổi, rủi ro, xung đột giữa các bên liên quan. Linh động xử lý, giải quyết các vấn đề. Nghiệm thu, đảm bảo chất lượng sản phẩm bàn giao cho khách hàng. Tham gia nghiên cứu và áp dụng các framework quản lý dự án. Tham gia phát triển & tối ưu quy trình vận hành dự án. Báo cáo công việc với Quản lý trực tiếp.
Xây dựng kế hoạch triển khai dự án. Phân bổ công việc cho các bộ phận vận hành.
Quản lý quá trình triển khai dự án & Đầu mối giao tiếp công việc.
Xử lý các vấn đề về hồ sơ, thủ tục phát sinh của dự án.
Theo dõi trạng thái của dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện dự án theo kế hoạch. Quản lý, điều phối các bên liên quan trong dự án.
Kiểm soát các vấn đề, thay đổi, rủi ro, xung đột giữa các bên liên quan. Linh động xử lý, giải quyết các vấn đề.
Nghiệm thu, đảm bảo chất lượng sản phẩm bàn giao cho khách hàng.
Tham gia nghiên cứu và áp dụng các framework quản lý dự án. Tham gia phát triển & tối ưu quy trình vận hành dự án.
Báo cáo công việc với Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở các vị trí IT Project Manager/ Account Executive/ Sale B2B/... Có hiểu biết hoặc quan tâm tìm hiểu về lĩnh vực công nghệ, website. Kỹ năng Quản lý dự án, làm việc đa nhiệm (multi-task): Lập kế hoạch; Điều phối nhân sự; Quản lý thời gian; Quản lý chi phí; Quản lý chất lượng; Quản lý rủi ro; Làm báo cáo & báo cáo công việc. Kỹ năng Giao tiếp tốt: Trao đổi và khai thác thông tin; Phân tích và giải quyết vấn đề; Xử lý tình huống; Đàm phán và thương lượng. Chịu được áp lực công việc cao. Tinh thần trách nhiệm. Có máy tính cá nhân.
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở các vị trí IT Project Manager/ Account Executive/ Sale B2B/... Có hiểu biết hoặc quan tâm tìm hiểu về lĩnh vực công nghệ, website.
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Kỹ năng Quản lý dự án, làm việc đa nhiệm (multi-task): Lập kế hoạch; Điều phối nhân sự; Quản lý thời gian; Quản lý chi phí; Quản lý chất lượng; Quản lý rủi ro; Làm báo cáo & báo cáo công việc.
làm việc đa nhiệm (multi-task)
Kỹ năng Giao tiếp tốt: Trao đổi và khai thác thông tin; Phân tích và giải quyết vấn đề; Xử lý tình huống; Đàm phán và thương lượng.
Kỹ năng Giao tiếp tốt:
Chịu được áp lực công việc cao. Tinh thần trách nhiệm.
Có máy tính cá nhân.

Tại Flamedia JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Salary up to 12.000.000 VNĐ +++ (Lương Cơ bản + Commission & thưởng không giới hạn) Review lương 2 lần/năm. Lương và các khoản thưởng, trợ cấp có quy chế rõ ràng. Hợp đồng Thử việc, Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm Xã hội đầy đủ, theo đúng quy định. Cơ hội “thực chiến” dự án thực tế, gặp gỡ, học hỏi và làm việc với các chủ Doanh nghiệp/ Nhà quản lý. Cơ hội tiếp xúc với nền tảng công nghệ mới. Được training công cụ, quy trình đầy đủ. Được training về Online Marketing & Website, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kiến thức ngành. Khả năng thăng tiến cao, có lộ trình phát triển rõ ràng. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Tham gia các hoạt động của công ty: Year End Party, Company Trip, Team Building...
Salary up to 12.000.000 VNĐ +++ (Lương Cơ bản + Commission & thưởng không giới hạn)
12.000.000 VNĐ +++ (Lương Cơ bản + Commission & thưởng không giới hạn)
Review lương 2 lần/năm.
Review lương 2 lần/năm
Lương và các khoản thưởng, trợ cấp có quy chế rõ ràng. Hợp đồng Thử việc, Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm Xã hội đầy đủ, theo đúng quy định.
Cơ hội “thực chiến” dự án thực tế, gặp gỡ, học hỏi và làm việc với các chủ Doanh nghiệp/ Nhà quản lý. Cơ hội tiếp xúc với nền tảng công nghệ mới.
tiếp xúc với nền tảng công nghệ mới
Được training công cụ, quy trình đầy đủ. Được training về Online Marketing & Website, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kiến thức ngành.
Khả năng thăng tiến cao, có lộ trình phát triển rõ ràng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động của công ty: Year End Party, Company Trip, Team Building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Flamedia JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Flamedia JSC

Flamedia JSC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-project-manager-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job206117
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LianLian Global Vietnam
Tuyển Project Manager LianLian Global Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LianLian Global Vietnam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Project Manager Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Tuyển Project Manager Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LianLian Global Vietnam
Tuyển Project Manager LianLian Global Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LianLian Global Vietnam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Project Manager Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Tuyển Project Manager Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN REAL-TIME ROBOTICS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH DMSpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DMSpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH DMSpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DMSpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Grooo International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu Công ty cổ phần Grooo International
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH DMSpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DMSpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Unit Corp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Công nghệ Haravan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ Haravan
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH DMSpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DMSpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Unit Corp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Công nghệ Haravan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ Haravan
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH DMSpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DMSpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu Flamedia JSC
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH DMSpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DMSpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu Flamedia JSC
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu FOXLINK VIETNAM CO., LTD
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu Flamedia JSC
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Công nghệ Haravan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ Haravan
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm