Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

Quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: ĐT 743, Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Chuẩn bị các tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm (các tiêu chuẩn, hướng dẫn, mẫu lỗi, mẫu giới hạn,..).
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong công đoạn (Phiếu kiểm tra công đoạn).
- Phê duyệt mẫu đầu lô trong công đoạn (Phiếu kiểm tra công đoạn).
- Thông tin cho tổ trưởn khi phát hiện sản phẩm công đoạn không đạt tiêu chuẩn và theo dõi quá trình xử lý lỗi hàng này (thông tin sản phẩm không phù hợp).
- Thực hiện và theo dõi hàng bị lỗi (nội bộ phát hiện, khách hàng than phiền) đang thực hiện theo báo cáo đối sách (Báo cáo phế phẩm, thông tin sản phẩm không phù hợp, tem hàng lỗi, phiếu theo dõi hiệu quả đối sách tổng hợp – 3 lô, phiếu kiểm tra).
- Cô lập sản phẩm, hiển thị nhãn "Hàng lỗi" và thông báo cho cấp trên, bộ phận liên quan để xử lý theo thủ tục.
- Thực hiện bàn giao ca với ca làm việc kế tiếp (phiếu bàn giao ca).
Quyền hạn:
- Giữ lại lô hàng khi phát hiện không đạt chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm tra để chờ cấp trên xem xét.
- Đề xuất với cấp trên các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức về kiểm soát chất lượng (QC). Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng giao tiếp tốt, dễ dàng tiếp thu kiến thức mới. Duy trì khu vực làm việc luôn được gọn gàng sạch sẽ. Tuân thủ thực hiện tốt về an toàn lao động và PCCC. Tuân thủ thực hiện tốt về 5S, tiết kiệm và các nội quy khác của công ty. Tuân thủ thực hiện tốt thủ tục của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong phạm vi công việc. Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.
Nắm vững kiến thức về kiểm soát chất lượng (QC).
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng giao tiếp tốt, dễ dàng tiếp thu kiến thức mới.
Duy trì khu vực làm việc luôn được gọn gàng sạch sẽ.
Tuân thủ thực hiện tốt về an toàn lao động và PCCC.
Tuân thủ thực hiện tốt về 5S, tiết kiệm và các nội quy khác của công ty.
Tuân thủ thực hiện tốt thủ tục của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong phạm vi công việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Thưởng Lương tháng 13
Cơm tại căn tin công ty
Chế độ phúc lợi: Qùa sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: ĐT 743, Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

