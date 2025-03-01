Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm - Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ - 2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6) - Cơ hội thăng tiến hấp dẫn - BHXH - YT - TN theo quy định của luật Lao động - BH tai nạn 24/7, 12 ngày phép năm - Du lịch hàng năm - Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết) - Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên - Trợ cấp nuôi con nhỏ,.., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xác nhận nhu cầu Forecast của khách hàng, đảm bảo chắc chắn sản lượng phù hợp với nhu cầu của khách hàng (cùng với khách hàng họp thông qua điện thoại và ứng dụng khác).

- Quản lý đơn giá hàng bộ chính thức chạy sản xuất.

- Đảm bảo chắc chắn mỗi tuần rớt đơn hàng phải ở mức ổn định.

- Và một số công việc liên quan khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Anh & tiếng Trung.

- Giao tiếp tự tin, năng động, linh hoạt.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Ưu tiên có kinh nghiệm nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, theo dõi đơn hàng... từ 01 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

